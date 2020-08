Banco Inter vai vender seguros de vida em sua plataforma digital

O banco Inter vai passar a oferecer, na próxima semana, seguro de vida em sua plataforma. Ao todo, serão três planos distintos com indenizações por acidente e doenças graves — que vão de 60.000 reais a 2 milhões de reais — e que contemplam cobertura por morte e acidentes, além de assistência funeral e segunda opinião médica internacional. A aquisição é feita de forma online no Super App do Inter.

O produto complementa a plataforma de seguros que cresceu 488% no primeiro semestre de 2020. Os catalisadores desse resultado foram o cartão + Protegido (560%), consórcio (204%) e previdência (187%). O número de clientes também aumentou 250%, passando de 34.600 em junho de 2019 para 120.200 em junho de 2020.

“A pandemia teve forte impacto nos modelos tradicionais de oferta de seguros, uma vez que ainda dependem do contato presencial e ainda veem o produto como uma contrapartida de um serviço bancário, dando pouco foco nas necessidades dos clientes”, explica Paulo Padilha, diretor da Inter Seguros, em nota.

“Nosso modelo vai na direção contrária, com uma oferta simples e segmentada, 100% digital e com um portfólio amplo de produtos que, de fato, fazem sentido para cada perfil de correntista. Os resultados, mesmo diante de um cenário adverso, mostram que estamos no caminho certo”, conclui.