Banco Inter e Shell darão R$ 10 para cliente pagar combustível

O banco Inter e Shell firmaram uma parceria para pagamento de combustíveis com cashback. Desta maneira, os clientes do banco que utilizarem o app Shell Box para o pagamento receberão cashback de 2% em todas as compras.

Além disso, os consumidores receberão, até o dia 31 de agosto, R$ 10 no primeiro abastecimento e 2% do valor abastecido nas próximas compras. A oferta é válida para qualquer combustível da marca Shell, ou seja, gasolina, etanol ou diesel, comum ou aditivados.

O banco destaca que o pagamento pelo app da Shell é opção rápida e segura já que toda a transação pode ser feita sem sair do carro e sem a necessidade do uso de maquininhas de cartão.

“O Inter está sempre atento a novidades que possam facilitar a vida dos clientes, e essa parceria vem fortalecer nossa ideia de plataforma multisserviços e que um banco pode ser mais simples, econômico e digital”, afirmou Rodrigo Gouveia, CEO do Marketplace do Banco Inter.