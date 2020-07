Banco do Brasil vende mais de 700 imóveis com até 60% de desconto

O Banco do Brasil vende 766 imóveis, com até 60% de desconto em todas as regiões do país. São casas, apartamentos e salas comerciais com preços entre R$ 20 mil e R$ 6,5 milhões.

Dentre as regiões que mais se destacam tanto no número de imóveis quanto no desconto estão o Sudeste do país, com 326 imóveis e descontos de até 50%, e o Centro-Oeste, com 154 ativos e desconto de até 60%.

Para saber o que está à venda, além de obter outras informações, o usuário deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse, por região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).