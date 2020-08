Banco do Brasil vende mais de 600 imóveis com até 60% de desconto

O Banco do Brasil disponibilizou 663 ofertas de imóveis, com até 60% de desconto, na plataforma Seu Imóvel BB neste mês de agosto. Os interessados conseguem encontrar casas e apartamentos, cujos valores variam de R$ 20 mil a até R$ 7 milhões e os bens podem ser comprados por meio de venda direta e leilão em todas as regiões do Brasil.

A região Sudeste se destaca com mais imóveis para venda, sendo 246 bens, seguido do Centro-Oeste, com 170 ativos, e do Nordeste, com 153. Os imóveis estão 100% quitados, não possuem dívidas a cargo do comprador e podem ser comprados à vista ou parcelados em até 4 vezes (entrada + 3 parcelas), sem juros.

Segundo Marcelo Prata, fundador da Resale, startup contratada pelo BB e responsável pela plataforma de venda, os imóveis de bancos são investimentos com menor volatilidade e, em um momento como esse, se tornam mais uma oportunidade, pois os financiamentos estão com juros atrativos para os interessados.

Para visualizar os imóveis, o usuário deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).