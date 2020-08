B3 amplia divulgação de dados para investidores

A B3 informou, nesta sexta-feira, 7, que ampliou a divulgação de dados em seu site visando facilitar o acesso de informações, principalmente, aos investidores pessoas física.

Os dados foram organizados em uma única página do site da B3 e entre as novidades está o acesso aos dados de cada operação realizada no pregão em andamento com ativos listados e de balcão, 15 minutos após o fechamento do negócio.

Outros dados disponíveis incluem a quantidade e preço de cada ativo, considerando os negócios do dia de referência, posições em abertos de empréstimo de ativos e derivativos e os cenários de margem.

A página de participantes também foi reformulada e, além da consulta em tela, permite o download da lista de participantes habilitados à negociação pela B3, considerando cada um dos perfis que as instituições podem ter.

A Bolsa informou ainda que este trabalho foi conduzido em parceria com a CVM e tem como objetivo apoiar os investidores na consulta de informações que podem ser úteis para a administração de suas carteiras e para a tomada de decisões.

O último balanço divulgado pela B3 aponta que o número de investidores pessoa física chegou em 2,82 milhões. Em julho, eles injetaram pouco mais de 9,5 bilhões de reais na Bolsa