Azul oferece serviço médico grátis para covid-19 em viagens ao exterior

A Azul começou a oferecer, em parceria com a Assist Card, um serviço médico gratuito para clientes que receberem um diagnóstico positivo da Covid-19 em viagens ao exterior.

A condição é válida para clientes que comprarem novas passagens até o dia 31 de janeiro de 2021 e voarem no mesmo período. É necessário também ter a Europa ou os Estados Unidos como destino. O serviço também se aplica a clientes saindo dos Estados Unidos e Europa para vir ao Brasil.

O serviço terá validade por 31 dias e dura apenas enquanto o cliente estiver fora de seu país de residência. A cobertura do serviço contempla serviço médico de até US$ 150 mil em caso de um eventual diagnóstico positivo de covid-19 no destino.