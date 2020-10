Auxílio: saque começa para beneficiários do Ciclo 2 nascidos em julho

A Caixa permite a partir desta quinta-feira, 8, que R$ 2,6 bilhões do auxílio emergencial possam ser sacados por 4 milhões de brasileiros do Ciclo 2 nascidos em julho.

O benefício criado em abril pelo governo federal foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1000. A extensão do auxílio emergencial será paga em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso das mães solteiras chefes de família, o valor é de R$ 600.

Não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio. Somente aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na MP terão direito a continuar recebendo o benefício.

Como realizar o saque em espécie

É preciso fazer o login no app Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.

O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos do banco, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem, de segunda a sexta, das 8h às 13h, serão atendidas no mesmo dia.