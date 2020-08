Auxílio emergencial será liberado para 275 mil novos beneficiários

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou que há mais 275.000 novos beneficiários do auxílio emergencial, que receberão a partir do ciclo 2 de pagamentos. Segundo ele, a Caixa vai colocar a primeira parcela no segundo ciclo na sexta-feira, 28. Para os ciclos 3 e 4, a Caixa realizará dois depósitos de uma única vez, de acordo com Guimarães, para evitar a criação de um novo calendário.

“A grande vantagem é que todas as pessoas recebem de acordo com seu mês de nascimento, independentemente de que parcela for”, explicou ele. O Bolsa Família segue, entretanto, com seu calendário.

O ciclo 2 começa a ter crédito em conta digital nesta sexta-feira para os nascidos em janeiro e se encerra em 30 de setembro para os nascidos em dezembro, sendo que os saques e transferências ficam liberados depois. O ciclo 2 deve beneficiar 47 milhões de pessoas, envolvendo a quinta parcela de mais de 30 milhões de pessoas que começaram a receber em abril.

O presidente da Caixa lembrou que na quarta-feira foi concluído o último pagamento do ciclo 1, para os nascidos em dezembro, e nesta quinta estão sendo realizados os saques em dinheiro para os 3,9 milhões de beneficiários nascidos em julho.

Ele disse que, normalmente, 50% das pessoas utilizam os meios digitais para realizar compras e pagamentos antes do período em que os recursos estão disponíveis ao saque. No ciclo 2, os saques começam em 19 de setembro, sendo que a cada semana, ficam liberados mais dois “aniversários”.