Auxílio emergencial: 800 mil pedidos são aprovados após contestação

As pessoas que contestaram os resultados do pedido do auxílio emergencial, por meio do aplicativo e site da Caixa, já podem conferir os resultados dos seus requerimentos no portal de consultas da Dataprev.

Após homologação dos dados de 1.842.434 solicitações pelo Ministério da Cidadania, o órgão gestor do programa autorizou, o envio do conjunto de informações à Caixa. O lote encaminhado pela Dataprev englobou os pedidos realizados entre 23 de abril e 19 de julho. Neste pacote, mais 805.318 cidadãos foram considerados elegíveis por atenderem os critérios

Com mais essa entrega, o universo de elegíveis no auxílio emergencial do Governo Federal chegou a 66.936.597, incluindo os três grupos do programa: informais, Bolsa Família e Cadastro Único.

Segundo informações do Dataprev, 903.719 pessoas estão com os cadastros classificados como “inconclusivos” nos sistemas e ainda podem complementar as informações pessoais por meio do aplicativo e portal da Caixa. Outros 123.007 cadastros estão em processamento pela Dataprev .

“Estamos avançando e trabalhamos incansavelmente para a melhoria do processo. A cada cruzamento de dados realizado, aperfeiçoamos o método de conferência dos sistemas com novas informações disponibilizadas, principalmente, pela Controladoria-Geral da União (CGU)”, destacou o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto.