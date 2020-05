Auxílio: conta digital Caixa não vai permitir DOCs até o saque

A Caixa inicia, nesta quarta-feira, 20, o pagamento via poupança social digital da segunda parcela do auxílio emergencial para 31 milhões de beneficiários, em calendário que segue até o dia 26 de maio. No total, serão disponibilizados 20,3 bilhões de reais nas contas digitais criadas automaticamente para o público não integrante do programa Bolsa Família.

Contudo, até o início do calendário de saques, o dia 30 de maio, quem recebe os créditos via conta digital não poderá transferir o dinheiro para outras contas da Caixa ou para a de outros bancos. “Apenas a partir do dia 30, conforme o mês de aniversário, os créditos na conta digital serão transferidos automaticamente para contas poupança da Caixa e de outros bancos”, diz Pedro Guimarães, presidente da Caixa.

O calendário é uma forma de antecipar a movimentação do dinheiro ao mesmo tempo que impede que quem recebe o crédito transfira para outra conta da Caixa, que não recebe o auxílio emergencial, e consiga fazer o saque antecipado, causando aglomerações na agência. “Isso aconteceu em 70% dos casos no saque da primeira parcela. Queremos reduzir o número de pessoas nas agências como forma de evitar a disseminação do vírus.”

Nesse intervalo, se a pessoa já quiser consumir o dinheiro disponível na conta digital, pode usar um cartao de débito virtual disponível no aplicativo Caixa Tem.

No total, a Caixa estima que 3 milhões dos beneficiários que recebem o crédito a partir desta quarta-feira pediram para receber o valor em contas de outros bancos.

Confira o calendário do crédito na poupança digital social que começa hoje:

Tabela 2 Caixa – Calendário segunda parcela Tabela 2 Caixa – Calendário segunda parcela

A poupança social digital é movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. O app permite a realização de pagamentos eletrônicos de contas, assim como compras online ou em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito.

Calendário para saque em espécie da segunda parcela

Os beneficiários do auxílio emergencial que recebem o crédito da segunda parcela na poupança social digital entre 20 e 26 de maio poderão realizar o saque em dinheiro ou transferências bancárias a partir de 30 de maio, também em calendário escalonado:

Tabela 3 Caixa – Calendário segunda parcela Tabela 3 Caixa – Calendário segunda parcela

A Caixa reforça que o público beneficiário não precisa se dirigir às agências, que terão a triagem nas filas ampliada, de forma que quem não estiver na data respectiva de pagamento em espécie não permanecerá no local.

Pagamentos do Bolsa Família

O calendário para os elegíveis do programa Bolsa Família teve início na segunda-feira, 18. Para estes, o pagamento ocorre da mesma forma do benefício regular conforme o número final do Número de Identificação Social (NIS) conforme quadro a seguir:

Tabela 1 Caixa – Calendário segunda parcela Tabela 1 Caixa – Calendário segunda parcela