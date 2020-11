As ações mais recomendadas para novembro

As ações da mineradora Vale (VALE3) lideram mais uma vez o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês. Para novembro, os papéis foram citados em 13 das 20 carteiras consultadas pela EXAME.

Em relatório, os analistas da Ativa justificam a recomendação da Vale pela recuperação de resultados após problemas logísticos registrados no primeiro trimestre do ano. Apesar de ainda apresentar arestas operacionais a ajustar, como o aumento de seu capital de giro, “sobram motivos” para contestação do alto desconto pelo qual o seu Ebitda de 2021 (3,8x) é negociado versus concorrentes do mercado, como a Rio Tinto (6,1x) e BHP (6,4x). A retomada do pagamento de juros sobre capital próprio em agosto e dividendos em setembro, segundo os analistas, é mais um forte indicativo da saúde da empresa.

Outro destaque são as ações da B3 (B3SA3), que tiveram dez indicações. A queda da Selic e a chegada de novos investidores mensalmente na única bolsa do país são os principais motivos.

No terceiro lugar, aparecem os papéis da Petrobras (PETR3), com nove indicações. Na perspectiva dos analistas da Socopa, a companhia continuará reportando melhora do seu resultado operacional, como resultado da melhor disciplina na alocação de capital e recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional, além de manutenção de uma política de paridade de preços.

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa. Os papéis indicados no início de cada mês não podem ser substituídos posteriormente — ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.

Veja as ações mais indicadas para novembro e, na sequência, a carteira recomendada por cada instituição financeira:

Ações mais indicadas para novembro

Ações Recomendações Vale (VALE3) 13 B3 (B3SA3) 10 Petrobras (PETR4) 9 Gerdau (GGBR4) 7 Magazine Luiza (MGLU3) 7 Via Varejo (VVAR3) 7 Bradesco (BBDC4) 6 Marfrig (MRFG3) 6 Itaúsa (ITSA4) 5 Rumo (RAIL3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 4 BTG Pactual (BPAC11) 4 Eztec (EZTC3) 4 Itaú Unibanco (ITUB4) 4 B2W (BTOW3) 3 Copasa (CSMG3) 3 Fleury (FLRY3) 3 Hapvida (HAPV3) 3 JBS (JBSS3) 3 Klabin (KLBN11) 3 Locamerica Unidas (LCAM3) 3 Locaweb (LWSA3) 3 Log Commercial (LOGG3) 3 Telefônica Vivo (VIVT4) 3 WEG (WEGE3) 3 Ambev (ABEV3) 2 CSN (CSNA3) 2 Cyrela (CYRE3) 2 Eletrobras (ELET6) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 M Dias Branco (MDIA3) 2 Movida (MOVI3) 2 Raia Drogasil (RADL3) 2 Randon (RAPT4) 2 Suzano (SUZB3) 2 Totvs (TOTS3) 2 YDUQS (YDUQ3) 2 Aliasnce Sonae (ALSO3) 1 Ambipar (AMBP3) 1 BR Properties (BRPR3) 1 Bradespar (BRAP4) 1 C&A Modas (CEAB3) 1 Carrefour (CRFB3) 1 CCR (CCRO3) 1 Centauro (CNTO3) 1 Cesp (CESP6) 1 Cosan (CSAN3) 1 CPFL (CPFE3) 1 CVC (CVCB3) 1 Dimed (PNVL3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 EDP Brasil (ENBR3) 1 Embraer (EMBR3) 1 Engie (EGIE3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hypera (HYPE3) 1 Iguatemi (IGTA3) 1 Intermédica (GNDI3) 1 IRB (IRBR3) 1 Ishares S&P 500 (IVVB11) 1 Localiza (RENT3) 1 Lojas Americanas (LAME4) 1 Natura (NTCO3) 1 Omega (OMGE3) 1 Pão de Açúcar (PCAR3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Santander (SANB11) 1 Sinqia (SQIA3) 1 Trisul (TRIS3) 1 Ultrapar (UGPA3) 1 Vivara (VIVA3) 1 Vulcabras (VULC3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 BR Properties (BRPR3) 1 Carrefour (CRFB3) 1 Centauro (CNTO3) 1 Cielo (CIEL3) 1 Cogna (COGN3) 1 CVC (CVCB3) 1 Duratex (DTEX3) 1 EDP Energias Brasil (ENBR3) 1 Eneva (ENEV3) 1 Equatorial (EQTL3) 1 ETF Small Caps (SMAL11) 1 Even (EVEN3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Iguatemi (IGTA3) 1 Intermédica (GNDI3) 1 IRB (IRBR3) 1 Linx (Linx3) 1 Log Commercial (LOGG3) 1 Lojas Americanas (LAME3) 1 M. Dias Branco (MDIA3) 1 Minerva (BEEF3) 1 Santander (SANB11) 1 Sinqia (SQIA3) 1 SulAmérica (SULA11) 1 Ultrapar (UGPA3) 1 GPA (PCAR3) 1 Copel (CPLE3) 1 Suzano (SUZB3) 1 Enauta (ENAT3) 1 Engie (EGIE3) 1 Movida (MOVI3) 1 Marfrig (MRFG3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 BrasilAgro (AGRO3) 1 Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (TRPL4 ) 1 DIVO11 1 Multiplan (MULT3) 1 Neoenergia (NEOE3) 1 Panvel (PNVL3) 1 Qualicorp (QUAL3) 1 Sabesp (SBSP3) 1 São Martinho (SMTO3) 1 Taesa (TAEE11) 1 Trisul (TRIS3) 1 Tupy (TUPY3) 1 Unidas (LCAM3) 1

Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade no mês:

Nome Rentabilidade em outubro, em % Desempenho em 2020, em % Toro 8,46 -8,28 Benndorf Research 6,21 11,81 My Cap 2,74 2,85 Genial 1,53 3,11 Elite 1,51 -2,1 Guide Investimentos 1,06 -0,02 Capital Research 0,9 4,89 Modalmais 0,55 6,85 BB Investimentos 0,27 -16,29 Rico -0,87 -16,6 Terra -1,26 -12,29 Necton -1,43 -18,3 Ativa -1,49 -31,95 Socopa -1,86 -22,56 Ágora Investimentos -2,1 -24,3 XP -2,8 -28,8 Planner -3,19 0,49 Quantitas -3,38 -30,32 Santander -6,38 -28,74

Veja a carteira recomendada de cada instituição financeira:

Àgora Investimentos

Desempenho em outubro: -2,1%

Desempenho no ano: -24,3%

Ações incluídas: Klabin

Ações excluídas: Suzano

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Cesp (CESP6) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 Itaú Unibanco (ITB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Lojas Americanas (LAME4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10 Vale (VALE3) 10

Ativa

Desempenho em outubro: -1,49%

Desempenho no ano: -31,95%

Ações incluídas

Ações excluídas: Sulamérica, BR Distruidora, Locamerica

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 5 Lojas Renner (LREN3) 12,5 Petrobras (PETR4) 12,5 Sabesp (SBSP3) 12,5 Telefonica Vivo (VIVT4) 7,5 Vale (VALE3) 12,5 YDUQ (YDUQ3) 12,5

BB Investimentos

Desempenho em outubro: 0,27%

Desempenho no ano: -16,29

Ações incluidas: Alupar, Klabin e Raia Drogasil

Ações retiradas: Marfrig, Taesa e Yduqs

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Unidas (LCAM3) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Randon (RAPT4) 10 Santander (SANB11) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Benndorf Research

Desempenho em outubro: 6,21%

Desempenho no ano: 11,81%

Ações incluídas: Camil, Petrobras, Rumo e LOG Commercial

Ações retiradas: B3, Engie,Suzano, SLC Agricola e iShares S&P 500

Ação Peso (%) Camil (CAML3) 10 Gerdau (GGBR4) 8 Locaweb (LWSA3) 12 LOG Commercial Properties (LOGG3) 15 Magazine Luiza (MGLU3) 11 Petrobras (PETR4) 7 PETZ (PETZ3) 7 Rumo (RAIL3) 7 Weg (WEGE3) 8

Capital Research

Desempenho em outubro: 0,9%

Desempenho no ano: 4,89%

Ações incluídas: Marfrig (MRFG3)

Ações excluídas: Locamerica (LCAM3)

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cosan (CSAN3) 10 CVC (CVCB3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 SLC Agricola (SLCE3) 10 Vale (VALE3) 10

Elite

Desempenho em outubro: 1,51%

Desempenho no ano: -2,10%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Banco do Brasil (BBASE3) 10 Eztec (EZTC3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Natura (NTCO3) 10 Unidas (LCAM3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Genial Investimentos

Desempenho em outubro: 1,53%

Desempenho no ano: 3,11%

Ações incluídas: B2W e Itaúsa.

Ações retiradas: Banco BMG e Itaúsa.

Ação Peso (%) B2W (BTOW3) 10 Itaúsa (ITSA4 ) 10 Alianse Sonae (ALSO3) 10 Bradespar (BRAP4 ) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Locaweb (LWSA3) 10 Log Commercial (LOGG3) 10 Panvel (PNVL3 ) 10 Squia (SQIA3 ) 10 Vulcabras (VULC3 ) 10

Guide

Desempenho em outubro: 1,06%

Desempenho no ano: -0,02%

Não houve alternação na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Equatorial (EQTL3) 7,5 JBS (JBSS3) 10 Locaweb (LWSA3) 10 Movida (MOVI3) 10 Petrobras (PETR4) 7,5 Totvs (TOTS3) 5 Vale (VALE3) 20 Via Varejo 10

Modalmais

Desempenho em outubro: 0,55%

Desempenho no ano: +6,85%

Ações incluídas: Cogna, Copasa, Fleury, GOL, Linx, Rumo, Suzano, Vale e Via Varejo

Ações excluídas: Gerdau, WEG, Randon, Alpargatas, Bradespar, Azul, Embraer, IOCHP-MAXION e Raia Drogasil

Ação Peso (%) Cogna (COGN3) 10 Copasa (CSMG3) 10 Fleury (FLRY3) 10 GOL (GOLL4) 10 IRB (IRBR3) 10 Linx (LINX3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Suzano (SUZ)B3 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Mycap

Desempenho em outubro: 2,74%

Desempenho no ano: 2,85%

Ações incluídas: Eletrobras, Rumo, Usiminas e Eztec.

Ações retiradas: Cemig, Ambev, CSN, Klabin.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 EZtec (EZTC3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Necton

Desempenho em outubro: -1,43%

Desempenho no ano: -18,3%

Ações incluídas: Petrobras e MRV

Ações retiradas: Rumo e Vivara

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) Bradesco (BBDC4) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 MRV (MRVE3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Nova Futura

Desempenho em outubro: 1,07%

Desempenho no ano: 12,93%

Ação retirada da carteira: Engie, Cosan e Via Varejo.

Ação incluída na carteira: Light, Locaweb e Ambev

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 B3 (B3SA3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Light (LIGT3) 10 Locaweb (LWSA3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Weg (WEGE3) 10 Vale (VALE3) 10

Planner

Desempenho em outubro: -3,19%

Desempenho no ano: 0,49%

Ações retiradas: Copasa, BR Distribuidora, Engie e Itaú Unibanco.

Ações incluídas: BB Seguridade, Locaweb e Minerva

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 BR Properties (BRPR3) 10 C&A Modas (CEAB3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Locaweb (Locaweb) 10 M.Dias Branco (MDIA3) 10 Minerva (BEEF3) 10 Trisul (TRIS3) 10 Via Varejo (VVR3) 10 Vivo (VIVT4) 10

Quantitas

Desempenho em outubro: -3,38%

Desempenho no ano: -30,32%

Ação retirada da carteira: Cyrela

Ação incluída na carteira: Itaú Unibanco

Ação Peso (%) Ambipar (AMBP3) 15 Centauro (CNTO3) 15 Eletrobras (ELET6) 15 Guararapes (GUAR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Hypera (HYPE3) 10 M Dias Branco (MDIA3) 10 Randon (RAPT4) 5 SLC (SLCE3) 5 Ultrapar (UGPA3) 5

Rico

Desempenho em outubro: -0,87%

Desempenho no ano: -16,6%

Não houve alteração da carteira

Ação Peso (%) Apalrgatas (ALPA4) 10 B3 (B3SA3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 ETF S&P 500 (IVVB11) 10 Intermédica (GNDI3) 10 Localiza (RENT3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Yduqs (YDUQ3) 10

Santander

Desempenho em setembro: -6,38%

Desempenho no ano: -28,74%

Ações retiradas: Ambev

Ações incluídas: BTG Pactual

Ação Peso (%) B2W (BTOW) 6 BTG Pactual (BPAC11) 10 Bradesco (BBDC4) 14 Carrefour (CRFB3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Petrobras (PETR3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 12 Via Varejo (VVAR3) 8

Socopa

Desempenho em outubro: -1,86%

Desempenho no ano: -22,56%

Não houve alteração da carteira.

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 CPFL Energia (CPFE3) 10 EDP Energias Brasil (ENBR3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 JBS (JBSS3) 10 Pão de Açúcar (PCAR3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10

Terra Investimentos

Desempenho em outubro: -1,26%

Desempenho no ano: -12,29%

Não houve alteração da carteira

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Eztec (EZTC3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 JBS (JBSS3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Telefônica Vivo (VIVT4) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Toro Investimentos

Desempenho em outubro: 8,46%

Desempenho no ano: -8,28%

Ações retiradas da carteira: Alpargatas, CSN, Duratex, Fleury, ETF Ishares S&P500, PetroRio, ISA CTEEP e WEG

Ações incluídas na carteira: Banco BTG, Energisa, Itaúsa, Log Commercial Properties, Movida, MRV, Suzano e Vale.

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 Banco BTG (BPAC11) 10 Energisa (ENGI11) 5 Itaúsa (ITSA4) 12,5 LOG Commercial Properties (LOGG3) 5 Magazine Luiza (MGLU3) 15 Movida (MOVI3) 12,5 MRV (MRVE3) 10 Suzano (SUZB3 ) 10 Vale (VALE3) 10

XP Investimentos

Desempenho em outubro: -2,8%

Desempenho no ano: -28,8%

Nao houve alteração da carteira