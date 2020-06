As ações mais recomendadas para maio, segundo 20 corretoras

As ações da Vale (VALE3) lideraram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para maio. Os papéis da mineradora foram citados em 14 das 20 carteiras consultadas pela Exame neste mês.

Os analistas estão otimistas com os papéis da companhia acreditando que o minério de ferro se manteve resiliente diante da pandemia de coronavírus (Covid-19). Além disso, a companhia segue com um caixa robusto, reduzindo a dívida líquida quase pela metade em um ano.

Outro destaque entre as indicações estão as ações da varejista Magazine Luiza (MGLU3), que tiveram 12 recomendações. A empresa segue em vantagem competitiva no setor, o que permite que tenha maior capilaridade e densidade em sua logística.

Todas as carteiras terão a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa. Os papéis indicados no início de cada mês não poderão ser substituídos posteriormente – ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.

Veja as ações mais indicadas para maio, e na sequência, a carteira recomendada por cada casa de análise:

Ação Recomendações Vale (VALE3) 14 Magazine Luiza (MGLU3) 12 B3 (B3SA3) 11 JBS (JBSS3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 6 Bradesco (BBDC4) 6 Pão de Açucar (PCAR3) 5 Raia Drogasil (RADL3) 4 Rumo (RAIL3) 4 Petrobras (PETR4) 4 Klabin (KLBN11) 4 Marfrig 4 WEG (WEGE3) 4 Totvs 4 Localiza (RENT3) 4 Cesp (CESP6) 3 Lojas Renner (LREN3) 3 Sanepar (SAPR4) 3 Telefônica Vivo (VIVT4) 3 Engie (EGIE3) 3 Locamerica (LCAM3) 3 SLC Agricola 3 Banco do Brasil (BBASE3) 3 Hapvida (HAPV3) 3 Via Varejo (VVAR3) 3 Centauro (CNTO3) 3 Neoenergia (NEOE3) 2 Taesa 2 BTG PACTUAL (BPAC11) 2 CVC (CVCB3) 2 Eztec (EZTC3) 2 Movida (MOVI3) 2 São Martinho (SMTO3) 2 Cyrela (CYRE3) 2 Sanepar (SAPR11) 2 Engie (EGIE3) 2 Eletrobras (ELET6) 1 Lojas Americanas (LAME4) 1 YDUQS (YDUQ3) 1 Petrobras (PETR3) 1 MRV 1 Tupy 1 SP&500 CI (IVVB11) 1 Cosan (CSAN3) 1 Fleury (FLRY3) 1 Iguatemi (IGTA3) 1 Banco Inter (BIDI11) 1 ABC Brasil (ABCB4) 1 Natura (NTCO3) 1 Log Commercial (LOGG3) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 Linx (LINX3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 BRF (BRFSE3) 1 Minerva (BEEF3) 1 IRB (IRBR3) 1 Cogna (COGN3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Hermes Pardini (PARD3) 1 Oi (OIBR3) 1 Ambev (ABEV3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Panvel (PNVL3) 1 M;Dias Branco 1 Intermédica (GNDI3) 1 Alpargatas (ALPA4) 1 ETF S&P 500 (IVVB11) 1 Multiplan (MULT3) 1 BR Properties ( BRPR3) 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 Randon (RAPT4) 1 EDP Energias Brasil (ENBR3) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Vivara (VIVA3) 1 Ômega Geração (OMGE3) 1

Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade no mês:

Casa de análise Desempenho em abril, em % Guide 19,20% Modalmais 18,48% Benndorf Research 17,42% Santander 17,00% Capital Research 16,40% Mycap 14,75% Genial Investimentos 14,52% Planner 14,24% Necton 13,87% Rico 12,20% XP Investimentos 11,11% Elite 10,96% Socopa 10,96% Ágora Investimentos 10,55% Ativa Investimentos 10,44% Toro Investimentos 10,37% Quantitas 8,31% BB Investimentos 8,12% Terra Investimentos 7,56% Nova Futura 5,80%

Ágora Investimentos

Desempenho em abril: 10,55%

Ações incluídas: Lojas Americanas, Rumo e Raia Drogasil.

Ações retiradas: Pão de Açúcar, Hypera, Ultrapar

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Cesp (CESP6) 10 JBS (JBSS3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Sanepar ( SAPR4) 10 Lojas Americanas ( LAME4) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Rumo (RAIL3) 10

Ativa

Desempenho em abril: 10,44%

Ações incluídas: Lojas Renner (LREN3)

Ações retiradas: Equatorial (EQTL3)

Ação Peso, em % Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Telefônica Vivo (VIVT4) 10 Engie (EGIE3) 10 YDUQS (YDUQ3) 10 Pão de Açucar (PCAR3) 10 Locamerica (LCAM3) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10

BB Investimentos

Desempenho em abril: 8,12%

Ações incluídas: Magazine Luiza, NeoEnergia, Pão de Açucar, Tupy e Vale.

Ações retiradas: Bradesco, Cyrela,Raia Drogasil, Sanepar e Via Varejo.

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 MRV (MRVE3) 10 Neoenergia (NEOE3) 10 Pão de Açucar (PCAR3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Tupy (TUPY3) 10 Vale (VALE3) 10

Benndorf Research

Desempenho em abril: 13,45%

Ações incluídas: Klabin,B3, BTG Pactual e Petrobras.

Ações retiradas: SLC Agrícola,Bradesco, Vivo e Vale.

Ação Peso, em % Klabin (KLBN11) 11 Taesa (TAEE11) 7 JBS (JBSS3) 10 SP&500 CI (IVVB11) 25 B3 (B3SA3) 8 BTG PACTUAL (BPAC11) 4 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 6 Marfrig (MRFG3) 10 WEG (WEGE3) 9

Capital Research

Desempenho em abril: 16,40%

Ações incluídas: Vale

Ações retiradas: Equatorial

Ação Peso, em % Bradesco (BBDC4) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cosan (CSAN3) 10 CVC (CVCB3) 10 Vale (VALE3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 SLC Agricola (SLCE3) 10 Locamerica (LCAM3) 10

Elite

Desempenho em abril: 10,96%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Banco do Brasil (BBASE3) 10 Eztec (EZTC3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Unidas (LCAM3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Genial Investimentos

Desempenho em abril: 14,52%

Ações incluídas: Banco Inter, ABC Brasil e Grupo Natura.

Ações retiradas: Lojas Renner, Multiplan e Alpargatas.

Ação Peso, em % Banco Inter (BIDI11) 10 ABC Brasil (ABCB4) 10 Natura (NTCO3) 10 Cesp (CESP6) 10 Log Commercial (LOGG3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Arezzo (ARZZ3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 WEG (WEGE3) 10 Totvs (TOTSE3) 10

Guide

Desempenho em abril: 19,2%

Ações incluídas: Vale, Linx, Ecorodovias e BRF

Ações retiradas: JBS, Cosan Suzano, Neoernergia e Rumo.

Ação Peso, em % Vale (VALE3) 10 Linx (LINX3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 BRF (BRFSE3) 10 Movida (MOVI3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10 Centauro (CNTO3) 10 Petrobras (PETR4) 10 B3 (B3SA3) 10 Bradesco (BBDC4) 10

Modalmais

Desempenho em abril: 18,48%

Ações incluídas: Centauro, São Martinho, Totvs, Minerva, SLC, IRB, Localiza, Cogna e Cyrela

Ações retiradas: B3, Odontoprev,Vale, Weg, Suzano, Petrobras, Magazine Luiza e CSN.

Ação Peso, em % Centauro (CNTO3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Totvs (TOTSE3) 10 Minerva (BEEF3) 10 SLC (SLCE3) 10 IRB (IRBR3) 10 Localiza ( RENT3) 10 Cogna (COGN3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Cyrela (CYRE3) 10

MyCap



Desempenho em abril: 14,75%

Ações incluídas: Cemig, Petrobras Distribuidora, Fleury, Usiminas e JBS.

Ações retiradas: EDP Brasil, Rumo, Hypera, Raia Drogasil e Marfrig.

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBASE3) 10 Vale (VALE3) 10 Cemig (CEMIG4) 10 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 B3 (B3SA3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Sanepar (SAPR11) 10 JBS (JBSS3) 10

Necton

Desempenho em abril: 13,87%

Ações incluídas:: Bradesco, Raia Drogasil e Porto Seguro.

Ações retiradas: : Petrobras, Lojas Renner e Transmissão Paulista.

Ação Peso, em % Bradesco (BBDC4) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 JBS (JBSS3) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Vale (VALE3) 10 B3 (B3SA3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Hermes Pardini (PARD3) 10 Movida (MOVI3) 10 Oi (OIBR3) 10

Nova Futura

Desempenho em abril: 5,80%

Ações retiradas da carteira: Engie, Klabin, Telefônica Vivo, Porto Seguro e Raia Drogasil.

Ações incluídas da carteira: Vale, Via Varejo, Magazine Luiza, Marfrig e B3.

Ação Peso, em % Vale (VALE3) 12,50 Via Varejo (VVR3) 7,50 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Ambev (ABEV3) 10 Petrobras (PETR4) 12,50 WEG (WEGE3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 7,5 SCL Agricola (SLCE3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 B3 (B3SA3) 10

Planner

Desempenho em abril: 14,24%

Ações retiradas da carteira: Hapvida, Hypera, SLC Agricola e Natura

Ações incluídas na carteira: Locamerica, São Martinho, Sanepar e Totvs

Ação Peso, em % Engie (EGIE3) 10 JBS (JBSS3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Telefonica Vivo (VIVT4) 10 Vale (VALE3) 10 Locamerica (LCAM3) 10 Sanepar (SAPR11) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Totvs (TOTS3) 10

Quantitas

Desempenho em abril: 8,31%

Ação retirada da carteira: Eletrobras, Banco do Brasil, Movida e Eneva

Ação incluída na carteira: B3, Centauro, M. Dias Branco e Cyrela

Ação Peso, em % Guararapes (GUAR3) 15 Vale (VALE3) 12,5 B3 (B3SA3) 12,5 Panvel (PNVL3) 10 SLC (SLCE3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Centauro (CNTO3) 7,5 M. Dias Branco (MDIA3) 7,5 Cyrela (CCPR3) 7,5 EZtec (EZTC3) 7,5

Rico

Desempenho em abril:12,20%

Ação retirada da carteira: Equatorial

Ação incluída na carteira: Localiza

Ação Peso, em % Engie (EGIE3) 10 JBS (JBSS3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Intermédica (GNDI3) 10 Alpargatas (ALPA4) 10 Suzano (SUZB3) 10 ETF S&P 500 (IVVB11) 10 Rumo (RAIL3) 10 B3 (B3SA3) 10 Localiza (RENT3) 10

Santander

Desempenho em abril: 17%

Ações retiradas da carteira: Banco do Brasil, Lojas Renner e Eztec

Ações incluídas na carteira: Bradesco, Magazine Luiza e Via Varejo

Ação Peso, em % Bradesco (BBDC4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Localiza (RENT3) 10 BR Properties ( BRPR3) 10 Petrobras (PETR3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 CPFL Energia (CPFE3) 10 Randon (RAPT4) 10 JBS (JBSS3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Socopa

Desempenho em abril: 10,96%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CVC Brasil (CVCB3) 10 EDP Energias Brasil (ENBR3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 JBS (JBSS3) 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10

Terra Investimentos

Desempenho em março: 7,56%

Ações retiradas da carteira:: Sanepar e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista

Ações incluídas na carteira: : Gerdau e JBS.

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Telefônica Vivo (VIVT4) 10 Klabin (KLBN11) 10 JBS (JBSS3) 10 Vale (VALE3) 10

Toro Investimentos

Desempenho em abril: : 10,37%

Ação Peso, em % Magazine Luiza (MGLU3) 12,5 Raia Drogasil (RADL3) 12,5 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 B3 (B3SA3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 15 Totvs (TOTSE3) 10 Neoenergia (NEOE3) 5 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 510

XP Investimentos

Desempenho em abril: 11,1%.

Ações retiradas da carteira: Ambev, Engie, Copel

Ações incluídas na carteira: Vivara, Ômega, Cesp