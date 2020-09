Apto faz parceria com a Creditas para facilitar troca de imóvel

A Apto fez uma parceria com a Creditas para oferecer refinanciamento de imóvel equivalente a até 60% do seu valor na aquisição de uma nova casa ou apartamento no marketplace de imóveis novos.

Chamada Creditas Home, a solução permite começar a pagar pelo empréstimo somente 12 meses após a contratação. No empréstimo com imóvel como garantia tradicional, o período de carência é de 3 meses.

A solução aceita como garantia imóveis quitados e também financiados. Caso o comprador consiga vender o imóvel atual antes desse prazo, pelo seu valor de mercado, consegue quitar ou amortizar grande parte do empréstimo com a Creditas.

A parceria é uma forma de impedir que o proprietário do imóvel deixe de aproveitar uma oportunidade, como um imóvel novo por um bom preço, porque não consegue vender o imóvel atual. Parte do dinheiro do empréstimo pode ser usado para a compra do novo imóvel e até para uma reforma para valorizar o imóvel antigo com o objetivo de vendê-lo mais rapidamente.

O serviço, portanto, pretende destravar o processo de venda de um imóvel antigo e compra de um novo imóvel. Segundo a Apto, muitas vezes o empecilho para realizar a troca de um novo imóvel é a falta de crédito “em mãos”. “A parceria, portanto, elimina essa fase”, diz Alex Frachetta, CEO do Apto.

No refinanciamento imobiliário o imóvel é a garantia do empréstimo, o que permite diminuir as taxas de juros cobradas, uma vez que existe a comprovação de que há capacidade de pagamento. O porcen

Na Creditas as taxas de juros cobradas partem de 0,84% ao mês mais IPCA, cerca de 10% ao ano, com até 240 meses para pagar. Ou seja, a taxa pode ser mais alta do que a de um financiamento tradicional. Mas, por outro lado, a contratação pode ser mais rápida e menos burocrática, principalmente no caso de quem já tem um imóvel financiado. O porcentual concedido do valor do imóvel vai depender da liquidez e localização do bem. Quanto maior o prazo, menor será a taxa.

No caso de imóveis financiados, a solução vale mais a pena para imóveis que estejam praticamente quitados, pois a Creditas só libera o crédito de acordo com o percentual que já foi pago pelo mutuário. Por exemplo, se o banco tem 60% do imóvel e, o proprietário. 40%, ele só poderá tomar crédito sobre o valor dos 40%.

A Creditas já tem 3 mil parceiros que oferecem o home equity para diferentes serviços.