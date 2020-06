Aprenda com Barsi como montar uma carteira que pague bons dividendos

Com mais de 50 anos de experiência no mercado, o bilionário Luiz Barsi, maior investidor pessoa física da bolsa de valores brasileira, relembrou a sua trajetória vitoriosa no mercado financeiro. “Fui muito pobre, morava em um cortiço cheio de estrangeiros. O que me impulsionou na vida foi a vontade de nunca mais voltar para lá.”

Ainda jovem, Barsi se formou em técnico em contabilidade e em seguida em economia. O interesse pelo mercado financeiro surgiu quando ele foi trabalhar como auditor. “Fiquei muito próximo dos controladores das empresas e eles tinham uma vida estável. Era aquilo que eu queria.”

Na oportunidade que teve para comprar ações, Barsi passou analisar ações de empresas que pagavam bons dividendos. Ele conta que preferiu comprar papéis do Banco Bandeirantes aos papéis do Itaú, já que o último não pagava dividendos mensais. Além disso, o bilionário comprava ações de setores específicos, como alimentação e petróleo.

A presença de Barsi finalizou, em 16 de abril deste ano, o workshop gratuito “Renda Blindada: Lições de um Bilionário” realizado por Exame Academy em parceria com Ações Garantem o Futuro. O workshop educacional foi autorizado e elaborado em conjunto com Luiz Barsi. Assista à masterclass abaixo:

Treinamento educacional

Hoje, após a aula com a participação de Luiz Barsi, os investidores poderão comprar o treinamento “O jeito Barsi de Investir” com mais de 30 horas. O treinamento é voltado tanto para investidores iniciantes como experientes e as aulas são ministradas por Louise Barsi, Felipe Ruiz e Fabio Baroni.