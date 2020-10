Apps de bancos têm instabilidade no 1º dia de cadastro das chaves do PIX

Nesta segunda-feira. 5. apps de grandes bancos como Itaú, Bradesco e BB apresentam instabilidade. Por trás do problema pode estar o fato de que, além do dia 5 de cada mês já ser naturalmente mais movimentado, já que muitos clientes recebem seus salários, começou hoje o cadastro de chaves para o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

A partir de hoje, os clientes de bancos poderão fazer registros de “chaves” que irão substituir — com o objetivo de simplificar as operações — dados atualmente obrigatórios como número do banco, agência, conta e CPF para recebimento de pagamentos e transferências.

A chave será o único dado vinculado à conta que o cliente terá que compartilhar para rrealizar essas operações a partir do dia 16 de novembro, quando o sistema começa a funcionar. O dado pode ser o CPF, o número do celular, um e-mail ou uma chave aleatória, gerada no próprio app do banco ou fintech.

No Itaú, o app chegou a ficar fora do ar, assim como no Banco do Brasil. No app do Bradesco, o banco chegou a culpar a lentidão da internet do usuário pela instabilidade. O Santander acumula reclamações no Twitter sobre os mesmos problemas.

Segundo o Banco Central, o cadastro das chaves Pix está normalizado. “Lembrando que o cadastro pode ser feito a partir de hoje quando o correntista quiser. Hoje é tão somente o início do cadastro. A chave é apenas um facilitador para receber um Pix. Recomendamos muito que o usuário cadastre a chave quando quiser, mas ela não é condição imprescindível para fazer um Pix.”

O Itaú Unibanco esclarece, em nota, que o acesso ao app para clientes pessoa física já está sendo reestabelecido. “O banco pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente e segue atuando para eliminar qualquer instabilidade que ainda possa ocorrer. Vale lembrar que o acesso ao Itaú via internet banking, agências, caixas eletrônicos e centrais de atendimento está funcionando normalmente.”

O Bradesco esclarece que registrou momentos de instabilidade no app. “Equipes do banco já estão trabalhando para normalização total dos serviços, o que deve ocorrer em breve. É importante esclarecer que os demais canais permanecem ativos”, diz o banco, em nota.

Já o BB diz que não identificou instabilidade no seu aplicativo nesta segunda-feira, 5.