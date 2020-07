Após reajustes de 100%, Enel pede para usuário medir consumo de luz

Após receber uma multa de R$ 10 milhões do Procon-SP por ter reajustado, em alguns casos, em até 100% as contas de luz culpando a pandemia, a distribuidora de energia elétrica Enel enviou um e-mail a clientes nesta terça-feira, 14, pedindo para que realizem a autoleitura do medidor de instalação.

Será uma forma de evitar que a conta de energia seja faturada pela média de consumo ou custo de disponibilidade enquanto durar a pandemia do coronavírus.

Apesar de assegurar que eventuais valores a mais serão devolvidos aos clientes de forma automática no futuro, a conta da média de consumo feita pela distribuidora gerou críticas. Em alguns casos, usuários que pagavam R$ 90 por mês se depararam com um valor de R$ 190. Ou seja, passaram a pagar o dobro pelo consumo. O Procon-SP realizou uma auditoria em todas as contas que registraram reajustes de mais de 30% antes de aplicar a multa.

Cada cliente tem uma data específica para realizar a autoleitura. A empresa pede para que cada usuário identifique o período no campo “Próxima Leitura” da conta.

Passo a passo

Primeiro, o usuário precisa anotar os números mostrados no medidor. Caso more em prédio e não saiba onde fica a sala de medidores, a Enel recomenda conversar com o zelador ou síndico.

Depois, é necessário baixar o aplicativo Enel São Paulo no celular, fazer login, clicar em “Serviços”; “Autoleitura” e depois em “Envio da Leitura”. Em seguida basta preencher os campos, informando a autoleitura, e clicar em enviar os dados.

A leitura informada será avaliada pela distribuidora e o usuário saberá se foi aceita assim que receber a sua conta de energia. Também é possível informar a leitura por meio do site da Enel São Paulo.