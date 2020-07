ANS autoriza portabilidade de 11 operadoras de planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou a portabilidade especial de carências para os clientes de 11 operadoras de planos de saúde. O prazo para fazer a portabilidade é de até 60 dias, contados a partir da data do dia 23 de julho. Ao final do período, a operadora terá seu registro na ANS cancelado e suas atividades encerradas.

Os beneficiários dessas operadoras — independentemente do tipo de contratação e da data de assinatura do contrato — poderão mudar de operadora sem cumprir novos períodos de carência. Somente os beneficiários que ainda estejam cumprindo carência ou cobertura parcial temporária por doença preexistente deverão cumprir o período remanescente na nova operadora.

Para auxiliar na escolha do plano de saúde, a ANS disponibiliza o Guia ANS de Planos de Saúde, que aponta ao consumidor os planos disponíveis, de acordo com as características selecionadas pelo beneficiário.

Ao escolher o novo plano, o beneficiário deve se dirigir à operadora apresentando os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e cópias de três boletos pagos na operadora de origem, referentes ao período dos últimos seis meses.

Se houver dúvida, a ANS disponibiliza dos canais de atendimento: 0800 701 9656; Central de atendimento ao consumidor no portal da agência (www.ans.gov.br); ou pela Central de atendimento para deficientes auditivos 0800 021 2105.

Planos de saúde

Veja as operadoras que tiveram os planos encerrados:

Agemed Saúde S.A.

Odonto Qualit Serviços Odontológicos Ltda.

Odontrat Assistência Odontológica Ltda.

Pame – Associação de Assistência Plena em Saúde

Planodont Serviços Odontológicos Ltda.

S.Shimoda Assistência Odontológica Ltda.

Sitto – Sistema Integrado de Tratamento Odontológico

Ami Assistência Médica Infantil

Associação Metropolitana de Assistência à Saúde Dencorp Odontologia Ltda.

Green Life Plus Planos Médicos Ltda.