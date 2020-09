Aluguel em SP subiu 5,7% em 12 meses; veja os bairros mais caros

O preço médio do aluguel de um imóvel na cidade de São Paulo ficou em 1.984 reais no mês de agosto. Comparado com o julho, os preços tiveram uma leve alta, de 0,1%. No acumulado do ano, a alta é maior, de 3,4%. Já em 12 meses, é de 5,7%. Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo Imovelweb e divulgado com exclusividade pela EXAME.

Entre os bairros analisados, o Ibirapuera, com valor médio do aluguel em 4.103 reais por mês, foi o que registrou a maior alta no preço nos últimos 12 meses, de 24,8%. Em seguida aparecem os bairros da Vila Vera (R$ 1.931,00/mês) e Pirituba (R$ 1.777,00/mês), com aumentos de 24,1% e 23,0%, respectivamente.

Já entre os bairros que registraram queda no valor do aluguel estão Cidade Jardim (R$ 4.374,00/mês), Vila Chabilândia (R$ 1.141,00/mês) e Jardim Vazani (R$ 1.969,00/mês) com baixa de 23,8%, 23,5% e 22,8%, também no último ano.

O estudo apontou as médias de locação nos bairros mais caros e baratos da capital paulista. Veja abaixo:

Mais caros (mensal) Variação mensal Variação anual Vila Cordeiro (Itaim Bibi) R$ 4.867,00 -1,40% 20,10% Vila Olímpia (Itaim Bibi) R$ 4.807,00 -0,70% 5,40% Itaim Bibi (Itaim Bibi) R$ 4.687,00 -0,80% 4,70% Mais baratos (mensal) Variação mensal Variação anual Vila Sabrina (Vila Medeiros) R$ 1.012,00 -2,80% -14,00% Vila Chabilândia (Lajeado) R$ 1.141,00 -2,70% -23,50% Guaianases (Guaianases) R$ 1.147,00 3,20% -3,80%

Rentabilidade

O Imovelweb também avaliou o índice de rentabilidade do imóvel, que considera preço de venda x valor da locação. Em agosto, os dados indicam que houve uma establidade no índice. No ano, a média foi de 5,5%. Esse dado revela quanto tempo é necessário para retomar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. Atualmente, são necessários 18,2 anos – tempo 4,4% menor que um ano atrás. Veja abaixo as localizações com maiores índices de rentabilidade:

Mais rentáveis % Vila Almeida (Santo Amaro) 12,80% Cidade Mãe do Céu (Tatuapé) 9,80% Liberdade (Liberdade) 8,80% Menos rentáveis % Vila Ester (Casa Verde) 2,80% Ibirapuera (Itaim Bibi) 3,40% Cidade Jardim (Morumbi) 3,50%

Preços

Por fim, o estudo analisou o preço dos imóveis na capital. Considerado os últimos 12 meses, os bairros Vila Água Funda (R$ 5.529,00/m²), Parque Ibirapuera (R$ 24.618,00/m²) e Cidade Antônio Estevão de Carvalho (R$ 4.611,00/m²) apresentaram as maiores valorizações no preço do metro quadro, com altas de 20,0%, 19,9% e 19,0%, respectivamente.

Já Parque do Carmo (R$ 3.769,00/m²) apontou a desvalorização mais evidente no preço de compra (-19,0%), no mesmo período, seguido de Vila Santa Isabel (-17,0%) e Jardim Palmares (-16,2%), cujos valores do m² ficaram, em média, R$ 5.588,00/m² e R$ 4.892,00/m².