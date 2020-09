Agências do INSS vão reabrir na segunda; veja como será o funcionamento

Depois de quase seis meses fechadas, as agências do INSS vão reabrir na próxima segunda-feira. Em um primeiro momento, o horário de funcionamento será parcial, das 7h às 13h.

Além da restrição do tempo, os atendimentos serão feitos exclusivamente para segurados e beneficiários que agendaram previamente e para serviços que não podem ser feitos remotamente, como perícia médica e outros, como o cumprimento de exigências, reabilitação profissional, avaliação social e justificativa administrativa.

O INSS pede para que os beneficiários evitem chegar muito antes do horário de agendamento para evitar aglomeração.

Para agendar o atendimento, os beneficiários poderão usar o aplicativo “Meu INSS” ou ligar no 135, que continuarão funcionando também para atendimento remoto.

— (Será) uma retomada consciente, uma retomada que vai ser feita de maneira absolutamente pensada e repensanda, ela será gradual. Não serão todos os serviços oferecidos, mas sim o nosso compromisso, compromisso do governo do presidente Jair Bolsonaro, de oferecermos ao público os serviços essenciais para que eles possam fazer o exercício de sua cidadania, disse o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal.

Em um primeiro momento, 547 agências estarão abertas, mas, segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim, serão as maiores

— A capacidade e o potencial de atendimento será bastante representativo. É uma abertura progressiva, neste primeiro momento focado apenas nos serviços que necessitam do atendimento presencial.

Segundo Bianco, o objetivo do governo não é abrir o máximo de agências, mas de abrir conforme mais agências se adaptarem aos protocolos de segurança.

— Mesmo que agência não abra continuaremos prestando todos os serviços como tem sido feito durante toda a pandemia de maneira remota.

Existem em torno de 1.600 agências no país das quais 547 já estão preparadas para abrir, com todas as adaptações necessárias, como álcool gel e disponibilização de máscaras. O presidente do INSS explica que esse número é dinâmico e pode mudar de dia para dia, dependendo da adequação de cada agência. A lista das unidades abertas estará disponível no site, no aplicativo e também por telefone, no 135.

Para entrar nas agências, o uso de máscara será obrigatório e as pessoas precisarão passar por uma aferição de temperatura na entrada. Caso a temperatura estiver dentro na normalidade, o beneficiário será orientado sobre o uso do álcool gel, a necessidade de distanciamento social de 1 metro e a obrigatoriedade do uso da máscara.

Se o termômetro marcar mais do que 37,5ºC, a pessoa não poderá entrar no recinto. Ela será orientada a procurar atendimento médico e a reagendar o serviço.

Já os trabalhadores do INSS serão orientados a usar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e também terão suas temperaturas checadas. No caso de febre, a pessoa também será orientada a procurar um médico e permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias ou até um resultado negativo do teste para Covid-19.

Veja como acessar o Meu INSS

A central de serviços Meu INSS pode ser acessada por meio do site meu.inss.gov.br. A senha inicial pode ser conseguida pelo próprio portal após responder a perguntas.

É preciso informar nome e CPF (campos obrigatórios), além de endereço de e-mail e número de telefone (informações opcionais). Durante o processo de inscrição, o cidadão terá que confirmar o nome da mãe, assim como seu dia e seu mês de nascimento.

O cadastramento depende ainda da confirmação de informações trabalhistas e previdenciárias do cidadão. Neste caso, é preciso escolher a opção correta sobre a última empresa onde trabalhou recolhendo para a Previdência Social, o ano em que ingressou nessa companhia e até se recebeu benefício do INSS nos últimos cinco anos.