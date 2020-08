Agências da Caixa abrem neste sábado para saque do FGTS 

A Caixa abrirá as agências neste sábado, dia 22, das 8h a 12. O atendimento em 770 agências será para os beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS. A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida em: http://www.caixa.gov.br/atendimento.

Poderão realizar o saque do auxílio emergencial os trabalhadores nascidos de janeiro a junho. Já os trabalhadores nascidos entre janeiro e março poderão sacar o FGTS Emergencial, conforme calendário criado para evitar aglomerações em agências e unidades lotéricas.

O banco reforça que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Auxílio Emergencial

A partir deste sábado, 3,9 milhões de beneficiários nascidos em junho e mais de 96 mil também nascidos em junho do novo lote de elegíveis poderão sacar o benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos. Veja calendário:

Nascidos em janeiro: 25 de julho (3,8 milhões)

Nascidos fevereiro e março: 01 de agosto (7,4 milhões)

Nascidos em abril: 8 de agosto (4,1 milhões)

Nascidos em maio: 13 de agosto (4 milhões)

Nascidos em junho: 22 de agosto (3,9 milhões)

Nascidos em julho: 27 de agosto (3,9 milhões)

Nascidos em agosto: 01 de setembro (4 milhões)

Nascidos em setembro: 5 de setembro (4 milhões)

Nascidos em outubro/novembro: 12 de setembro (7,6 milhões)

Nascidos em dezembro: 17 de setembro (3,8 milhões)

Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App CAIXA | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Saque do FGTS

Sobre o saque, a partir deste sábado, 22, os trabalhadores nascidos em março que tiveram o crédito do Saque Emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente já poderão sacar o benefício em dinheiro. Também será possível transferir os valores, via aplicativo CAIXA Tem, para outra conta, da CAIXA ou de outras instituições financeiras.

Vale destacar que continua disponível ao trabalhador a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Para realizar o saque em espécie, é preciso fazer o login no Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Na sequência, deve ser inserida a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, que tem validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.

Disponível para saque e transferência