805 mil pessoas receberão a 1ª parcela do auxílio a partir de 4ª feira

Cerca de 805.000 brasileiros vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial, a partir de quarta-feira, 5, na poupança social digital. Esse total se refere a pessoas que tinham direito aos 600 reais, mas apresentaram algum problema com o cadastro ou havia suspeitas de fraude. O mesmo ocorreu com 345.000 beneficiários que receberão as prestações 3 e 4, depois de uma reavaliação do Ministério das Cidades. As informações foram divulgadas, nesta segunda-feira, 3, pela Caixa.

Calendário do pagamento da primeira parcela

Data do benefício Nascidos nos meses Total de beneficiários 5 de agosto De janeiro a maio 483.000 7 de agosto Junho 96.000 12 de agosto Julho 98.000 14 de agosto Agosto 96.000 17 de agosto Setembro 97.000 19 de agosto Outubro 96.000 21 de agosto Novembro 91.000 26 de agosto Dezembro 94.000

Fonte: Caixa

No caso dos saques da primeira parcela, as datas são distintas do calendário do crédito. Aqueles que quiserem sacar os 600 reais deverão seguir o seguinte cronograma:

Cronograma de saque da primeira parcela

Data do saque Nascido no mês Total de beneficiários 8 de agosto De janeiro a abril 381.000 13 de agosto Maio 102.000 22 de agosto Junho 96.000 27 de agosto julho 98.000 1 de setembro Agosto 96.000 5 de setembro Setembro 97.000 12 de setembro Outubro e novembro 187.000 17 de setembro Dezembro 94.000

Fonte: Caixa

Até 31 de julho, a Caixa pagou 145,9 bilhões de reais referentes às parcelas 1, 2, 3 e 4 para 65,4 milhões de beneficiários. Deste total, foram realizados 16,9 bilhões de reais em compras com o cartão de débito virtual.

Regularização de cadastro

Entre esta segunda, 3, e sexta-feira, 7, os nascidos em junho e julho podem procurar uma agência para regularizar o cadastro, em caso de suspeita de fraude. Já os nascidos entre agosto e outubro poderão ir a uma agência entre os dias 10 e 14 de agosto, enquanto os nascidos em novembro e dezembro podem ir de 17 a 21 de agosto.