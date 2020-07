4ª parcela do auxílio é paga para beneficiários do bolsa família final 7

Os beneficiários do programa Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 7 recebem nesta terça-feira, 28, a quarta parcela do auxílio emergencial, que pode variar entre R$ 600 e R$ 1.200.

Os integrantes do programa começaram a receber a quarta parcela no dia 20 de julho. O calendário será encerrado no dia 31 de julho.

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente, ou seja, os beneficiários não precisam se cadastrar no programa. Entretanto, só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família.