20 ações que pagaram mais dividendos nos últimos cinco anos

Um levantamento realizado pela consultoria Economatica apontou as ações que mais distribuíram proventos (dividendos e juros sobre capital próprio) aos acionistas nos últimos cinco anos. Foram analisados as medianas de dividend yield (retorno de dividendos), quando somados dividendos e juros sobre capital próprio.

No topo do ranking estão as ações preferenciais da distribuidora de gás Comgás. Na mediana dos últimos cinco anos , a companhia teve retorno de 15,15% por ano. Na sequência aparecem os papéis da companhia de saneamento Sanepar e da Taesa, com retorno de 10,49% e 9,21% ao ano, cada uma.

O estudo apontou que das 20 ações analisadas sete são do setor de bancos, três de energia elétrica, duas seguradoras e outros oito setores com uma ação cada. A última empresa da lista é a Telefônica Brasil ON (VIVT3), tem 6,05% de mediana e 7,20% de média nos cinco anos da amostra.

O levantamento considerou o cálculo do dividend yield com a soma dos dividendos e JCP distribuídos em cada período de 12 meses dividida pelo preço da ação sem ajuste no início de cada período de 12 meses. Foram consideradas apenas as ações que distribuíram proventos e que tenham tido volume financeiro médio diário negociado na Bolsa superior a 500 mil reais por dia em todos os períodos de 12 meses analisados até 27 de julho de 2020.