1ª parcela do auxílio emergencial é paga a 3,9 milhões de brasileiros

Nesta quarta-feira (29), a Caixa credita a 1ª parcela do auxílio emergencial para 3,9 milhões de brasileiros.

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e através das maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.

Já os beneficiários que estão no programa Bolsa Família e possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 8 recebem a 4ª parcela nesta quarta-feira.

O recebimento do auxílio emergencial por este público é feito da mesma forma que o benefício regular, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Já foram pagos R$ 140,3 bilhões do auxílio emergencial para 65,4 milhões de brasileiros, num total de 199,8 milhões de pagamentos.

Desbloqueio de contas

Os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral podem realizar o desbloqueio pelo próprio aplicativo Caixa Tem. Para isso, basta seguir as orientações do aplicativo para enviar a documentação. O processo é digital e o desbloqueio ocorre em até 24 horas.

Os usuários que tiveram as contas bloqueadas por suspeita de fraude serão informados pelo Caixa Tem que devem procurar uma agência para o desbloqueio, de acordo com o calendário escalonado por mês de aniversário.

Veja o calendário: