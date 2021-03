Existem duas opções para aqueles que buscam uma assistência médica mais rápida e eficiente, tendo em vista a situação do sistema público de saúde. A precariedade e demora no atendimento do SUS já era um grave problema, mas, com a pandemia, esse quadro agravou-se ainda mais.

Por essas razões, a busca por planos particulares cresceu bastante, principalmente, na contratação de um seguro saúde, que trabalha de forma diferenciada dos planos tradicionais, os quais permitem o atendimento somente de profissionais, hospitais e laboratórios que estejam dentro de sua rede de credenciamento. Por isto, quem possui aquele “médico de família” ou algum especialista com o qual já está acostumado a se consultar fica impedido de fazer um agendamento com ele, caso não seja credenciado. A não ser que pague a consulta de seu próprio bolso.

Benefícios do seguro saúde

Muitas são as vantagens de contratar um seguro saúde. Entre elas, estão:

M aio r custo-benefício — Nos planos convencionais, há o pagamento de mensalidades caríssimas o que acaba não sendo muito compensador financeiramente. No seguro saúde , você só paga por aquilo que , efetivamente, usar , sem desperdícios ou custos elevados.

Maior qualidade no atendimento — Com o seguro saúde , você tem a liberdade de escolher quem e onde buscar o socorro que precisa , pode ndo ir a onde achar que será mais bem atendido, garantindo maior satisfação e qualidade. E mais um detalhe importante: o atendimento pode ser feito no Brasil e no mundo.

Rapidez e eficiência — É normal , nos planos de saúde ou no SUS, o paciente precisar esperar por dias para ser atendido. N o seguro saúde , o diferencial é que você tem a opção de buscar atendimento nos lugares que tenham disponibilidade de dias e horários mais próximos e convenientes p elo fato de não haver uma rede credenciada fixa .

Reembolso das despesas médicas — Além da vantagem de escolha para seu atendimento, o seguro saúde reembolsa suas despesas de forma parcial ou integral, de acordo com a seguradora ou com o tipo de contrato que você fez.

Contratos diferenciados — Nos planos de saúde, o cliente precisa se adequar às exigências e regras impostas pela empresa contratada, correndo o risco de não ser atendido em determinadas situações. Já no seguro saúde , você pode discutir as cláusulas de seu contrato, personalizando os tipos de serviço cobertos pela seguradora conforme seu perfil e suas necessidades primordiais. Por isso, seja muito sincero ao detalhar suas condições de saúde no momento da contratação .

Está esperando o quê? Entre em contato com as seguradoras agora mesmo e pesquise as melhores ofertas para você.