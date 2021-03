Seguro Pet: Por que Contratar?

Os pets, em geral, necessitam de cuidados especiais e, por não falarem o que sentem, nós nem sempre conseguimos identificar a existência de algum problema em sua saúde. Por isto, é necessária atenção contínua e buscar um atendimento com um profissional quando algo acontece é, quase sempre, muito caro e podemos estar desprevenidos, sem ter o dinheiro suficiente para consultas, exames, internações ou cirurgias.

Quem já precisou gastar com esses atendimentos veterinários para seu bichinho, vai concordar que a contratação de um seguro pet pode ser uma ótima decisão.

O que é um Seguro Pet

Ele é muito parecido com os planos de saúde voltados para as pessoas e busca trazer uma proteção exclusiva para quando o seu pet estiver doente ou precisar de um atendimento emergencial.

Em geral, as empresas que disponibilizam esses seguros possuem uma rede referenciada de hospitais, clínicas, laboratórios especializados para quaisquer procedimentos que se façam necessários, inclusive com atendimento 24h.

Vantagens de se ter um Seguro Pet

Ao contratar um seguro pet, você obtém inúmeras vantagens para o cuidado de seu animalzinho (ou animalzão). Sempre dependendo do tipo de plano contratado, pois as coberturas variam entre os seguros disponíveis no mercado. Veja algumas que você pode ter:

Atendimento 24h para emergências;

Rede credenciada para realização de consultas, exames, internações, cirurgias etc.;

R eembolso, no qual você paga e, depois, solicita a restituição do valor gasto (ou parte dele);

Consultas domiciliares;

Implante de microchip;

Descontos em produtos e medicamentos ;

Assistência funerária .

Assim como nos planos de saúde voltados para você, os seguros pet possuem classificações, desde a básica até a completa, cada uma com benefícios, vantagens e coberturas específicas.

Sendo assim, contate empresas que ofereçam essa modalidade, compare os planos e escolha o que atenda melhor as necessidades de seu bichinho.