Conheça o seguro para riscos digitais

Um dos grandes riscos que empresas e usuários da Internet correm todos os dias é sofrer um ataque cibernético. Nos últimos anos, presenciamos isso acontecer com grandes organizações e até sistemas governamentais no mundo inteiro, sendo o Brasil um dos mais afetados.

Pensando nisso, o seguro contra riscos digitais não é algo supérfluo, mas de extrema importância, principalmente para as empresas.

Entenda os riscos

Com o aumento do uso de novas tecnologias, como armazenamento de dados em nuvem, big data entre outros recursos, muitos eventos podem ocorrer e prejudicar a imagem e a confiabilidade das empresas no mercado. Algumas ocorrências podem ser:

Vazamento de dados pessoais de clientes, fornecedores ou funcionários;

Roubos de acessos, como senhas e credenciais;

Sequestro de informações da própria instituição.

E a tendência é que esses ataques sejam cada vez mais frequentes e ousados, pois todos os dias aparecem novidades no mercado tecnológico e novos modelos de empresas, principalmente, no ramo digital, aumentando os riscos.

Saiba mais sobre os seguros digitais

A criação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP) fez com que as organizações e as seguradoras voltassem seus olhos para os seguros digitais, cujas contratações têm crescido bastante.

Essa modalidade tem como principal objetivo diminuir os impactos sofridos pela empresa contra os ataques cibernéticos que possam ocorrer.

Principais coberturas

Ao sofrer um ataque como esse, a empresa corre o risco de sofrer danos à própria organização e/ou às pessoas envolvidas no evento e, nestes casos, as coberturas podem abranger:

Perda de informações sigilosas e pessoais;

Violação de privacidade ou uso indevido e não autorizado dos sistemas do contratante do seguro, como envio de mensagens falsas;

Prejuízos com avarias nos sistemas operacionais ou redes do segurado;

Custos relacionados a avaliações dos danos causados pela ocorrência ou com extorsões feitas por quem acessou indevidamente as informações.

Ou ainda:

Reembolso de gastos pela falha na segurança (tanto ao segurado quanto a terceiros);

Responsabilidade civil, devido a violação de privacidade;

Auxílio referente a recuperação ou substituição de ativos digitais.

Contate a seguradora e saiba mais sobre o que pode ser coberto pela apólice contratada.

A aquisição de seguros contra riscos digitais é, portanto, de extrema importância, mas a dica que damos é que, além do seguro, você busque investir em equipamentos de prevenção e na especialização de seu corpo de funcionários da área de segurança digital. Essas ações podem ajudar a proteger ainda mais sua empresa.