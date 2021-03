Conheça as coberturas do seguro residencial

Vamos apontar a você as principais coberturas oferecidas pela maioria das seguradoras no caso da contratação de um seguro residencial.

Coberturas do Seguro Residencial

A principal delas cobre danos decorridos em caso de incêndios, explosões de gás de uso doméstico, quedas de raios, bem como as consequências desses eventos, como desmoronamentos, custos relacionados com o combate ao fogo, salvamento ou remoção de entulhos.

No entanto, existem outras coberturas que podem ser contratadas e inclusas na apólice. Entre elas, podemos citar:

Indenização de incêndios causados por explosões de aparelhos ou quaisquer substâncias que não estejam incluídas na cobertura principal da apólice;

Terremotos;

Avarias causadas por impactos de veículos no imóvel;

Queda de aeronaves;

Vendavais;

Danos elétricos;

Entre muitas outras.

Ao contratar e definir as coberturas de seu seguro residencial, fique atento aos Riscos Excluídos, que são eventos que podem danificar sua casa ou prédio comercial, mas que não fazem parte da cobertura e, portanto, não são indenizáveis.

Alguns deles podem ser: danos causados por má conservação ou vandalismo, atos de terrorismo, atos de má-fé por parte do segurado, problemas ocasionados por erros na construção, avarias no imóvel que esteja desocupado por um período igual ou superior a 30 dias etc.

Sendo assim, leia atentamente o contrato antes de assinar e solicite o máximo de coberturas possíveis e cabíveis na sua apólice. E, claro, dentro do seu bolso.

O importante é garantir a segurança do seu imóvel e a tranquilidade, tanto sua quanto de sua família.