Zenklub lança guia para fortalecer a saúde mental no pós-pandemia

De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Fazenda, os transtornos mentais e emocionais são a segunda causa de afastamento do trabalho no Brasil.

A concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez devido a esses diagnósticos somou 580.000 afastamentos em 2020, o que corresponde a um aumento de 26% em relação ao ano anterior e de 20 vezes em relação há dez anos.

É o maior número da série histórica iniciada em 2006 no país, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui 18,6 milhões de pessoas que sofrem de depressão.

Também a Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta: temos 16,3 milhões de brasileiros sofrendo de transtornos de ansiedade.

Mais do que os números desafiadores demonstram, essa é uma realidade que atinge trabalhadores e empresas, que cada vez mais vêm dedicando atenção especial à saúde mental e emocional de seus funcionários, sobretudo após a pandemia.

Segundo a própria OMS, a cada 1 dólar investido em saúde emocional, as companhias têm um retorno de 4 dólares, já que 95% dos colaboradores das organizações que investem em seu bem-estar relatam um impacto positivo em produtividade e 97% deles sentiram que sua qualidade de vida melhorou.

Como está sua saúde mental?

É nesse contexto que o Zenklub – plataforma especialista em cuidado mental e emocional – lança o Guia Prático de Saúde Mental e Trabalho no Pós-Pandemia, um manual que pode ser baixado gratuitamente no site, com dicas, exemplos e reflexões que podem ihttps://zenklub.com.br/ncentivar e orientar a implementação de cuidados com a saúde mental de lideranças e colaboradores.

“A proposta deste guia surgiu porque entendemos que há muitas incertezas e ansiedade nas empresas neste momento. E em todos os níveis hierárquicos, dos CEOs aos estagiários. É natural e importante que exista uma preocupação, mas precisamos evitar que isso limite nossas ações”, escreveu Rui Brandão, CEO do Zenklub, na apresentação do Guia.

Entre os temas tratados na publicação estão desde dicas para lidar com as reuniões virtuais – que vieram para ficar –, até temas como o retorno ao escritório no novo normal, o luto, o aumento dos casos de depressão e de síndrome de burnout, a vida financeira em tempos difíceis como os atuais, a importância do sono e como a terapia pode ajudar nessas e em outras situações.

Setembro Amarelo o ano todo

O guia chega num momento muito importante no calendário do Zenklub, já que neste mês vem à tona a temática do Setembro Amarelo, com intensa campanha de prevenção ao suicídio que, por si só, joga muita luz no cuidado que todos devemos ter com a saúde mental e emocional.

A plataforma desenvolveu uma agenda de materiais de comunicação e ações programadas sob o lema “Cuidar é verbo de ação”. Neste Setembro Amarelo, o Zenklub – especialista em cuidado emocional no meio corporativo – está usando todo seu conhecimento e experiência para chamar as pessoas para ação, para a prática.

Dos cinco eventos previstos, o destaque é a apresentação da jornalista Izabella Camargo, que mudou radicalmente seu estilo de vida depois que foi diagnosticada com burnout; outros quatro irão reunir especialistas, entre psicólogos e terapeutas, da rede Zenklub, com o objetivo de orientar pessoas e empresas em relação às atitudes que podem tomar para cuidar da saúde mental e emocional.

O Zenklub, aliás, cuida desse tema o ano todo, não só em setembro. Assim, colabora o tempo todo com experiências e ações práticas derivadas de relatórios baseados em dados reais da saúde emocional dos colaboradores das empresas, embasadas em informações científicas, concebidas por especialistas.

Saúde mental como benefício

Primeira plataforma no mercado brasileiro a trabalhar em favor do cuidado emocional corporativo, o Zenklub foi fundado em 2017 com a missão de democratizar o acesso à saúde emocional no ambiente corporativo e hoje atende a mais de 300 companhias do porte de Natura, Ambev e Votorantim, entre outras.

Gere uma rede de especialistas diversa, que conecta psicólogos, psicanalistas, coaches e terapeutas alternativos aos pacientes. São mais de 50.000 consultas por mês, num modelo em que as empresas oferecem a plataforma ao funcionário como benefício e pagam um valor mensal por vida.

Petlove: canal aberto com os colaboradores

Com cerca de 1.000 colaboradores, a Petlove utiliza os serviços Zenklub desde maio de 2021, subsidiando para os funcionários sessões de psicoterapia, meditação e terapia holística com os profissionais da plataforma.

“Está na nossa missão tornar a vida dos pets e dos pais dos pets mais saudável e feliz. Para alcançar esse objetivo, nossa empresa também tem de ser mais saudável e feliz. Por isso, olhar para a saúde mental dos colaboradores passou a ser prioridade”, diz Caio Retuci, gerente de total rewards da Petlove, maior hub online para produtos e serviços pet do Brasil.

Para o gerente da empresa, a chegada do Zenklub fez aumentar o interesse dos funcionários pelas ações desenvolvidas em favor da saúde mental e emocional da equipe.

“Estamos conseguindo engajar nossos colaboradores: temos atualmente 20% de usuários da ferramenta, e as pessoas sentem-se mais à vontade para falar com o RH”, diz ele. “Agora vamos a uma segunda fase: a partir dos dados reunidos até aqui, vamos oferecer ações mais efetivas, como grupos de afinidade, e entender se é mesmo psicoterapia ou meditação dirigida, por exemplo, que as pessoas precisam”.