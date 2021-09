Einstein dá acesso gratuito à sua plataforma de conhecimento

Já parou para pensar em quanto conhecimento circula nos corredores e salas de um grande hospital, desde os protocolos de atendimento e triagem no pronto-atendimento até os casos clínicos e cirúrgicos cuidadosamente estudados e publicados?

E toda a ciência envolvida nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, exames laboratoriais, vacinas e nutrição? Sem falar naquilo que pacientes e familiares costumam reparar mais: o padrão do atendimento.

Agora pense que estamos falando do Hospital Israelita Albert Einstein, com 17.000 profissionais nas diversas áreas assistenciais e administrativas com reputação de excelência e inovação no atendimento à saúde. E imagine o potencial que esse conhecimento pode ter.

Academia Digital Einstein

Ciente disso, há mais de 30 anos, sua mantenedora, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, investe no Ensino Einstein, com cursos para a formação de profissionais da saúde, do ensino técnico ao ensino superior e à pós-graduação.

A última novidade, lançada em julho de 2021, é um ambiente virtual para compor uma grande comunidade de conhecimento, compartilhado de forma aberta e gratuita.

Trata-se de um processo que foi acelerado pela pandemia, em relação à disponibilização online de conteúdo e à necessidade de compartilhar descobertas, práticas e referências com profissionais de saúde de todo o Brasil.

“Nosso intuito com a Academia Digital Einstein é continuar a apoiar a melhoria dos sistemas de saúde público e privado do país, disponibilizando para isso um acervo inédito da excelência Einstein nas mais diversas frentes de ensino e pesquisa”, afirma Alexandre Holthausen, diretor-superintendente de ensino do Einstein.

Conteúdos disponíveis

A Academia Digital Einstein já reúne um acervo que é ampliado semanalmente e que conta com mais de 300 conteúdos. A plataforma pode ser acessada a qualquer hora, por meio de dispositivos como computadores, smartphones e tablets, pelo endereço academiadigital.einstein.br.

Os materiais são apresentados em áudio, vídeo e texto, além de formatos mais interativos, como exercícios, enquetes e depoimentos. Tudo isso está separado em categorias: desafio clínico, descomplicando ciência, Einstein practice, fast challenge, opinião do especialista, pílula de conhecimento, deep dive e reuniões científicas.

Tenha 5 minutos ou 1 hora para estudar, o usuário pode acessar eventos, videoaulas, lives, webinars, podcasts, entre outros. E sempre há novidades!

Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein: com mais de 30 anos de atuação em ensino e pesquisa, Einstein prevê inauguração do novo Campus Cecília e Abram Szajman ainda este ano

Uma dica para usar melhor a Academia Digital Einstein é a realização de um cadastro gratuito que dá direito a funcionalidades exclusivas, como acompanhar os últimos posts vistos, seguir autores e, principalmente, obter uma declaração de participação nos cursos assistidos. Para os profissionais da área de saúde, um selo Einstein pode significar um upgrade e tanto em termos de vivência e currículo.

O conteúdo gratuito pode ser acessado por meio do link academiadigital.einstein.br.