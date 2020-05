Coronavírus: laboratório Alliar oferece teste de anticorpos por R$ 350

A rede de laboratórios Alliar iniciou a oferta de testes de sorologia que detecta a presença de anticorpos contra o novo coronavírus. O exame identifica se a pessoa foi infectada pelo vírus, o que pode indicar imunidade à doença.

O resultado do teste sai em até 24 horas, se for feito em São Paulo, e 48 horas nas outras localidades. O custo é de 350 reais. A pessoa deve comparecer a uma unidade da empresa, com hora marcada, para fazer a coleta de sangue. Segundo Juan Cevasco, diretor médico do Grupo Alliar, o teste é importante para indicar por quanto tempo os anticorpos permanecem no corpo e se eles fornecem imunidade contra novas infecções.

“Acreditamos que a realização do exame seja fundamental, principalmente para os grupos de pessoas que trabalham na linha de frente do combate à pandemia e estejam lidando diretamente com o público”, afirma Cevasco. “Identificar quem já foi infectado e está imune contribuirá, inclusive, com a retomada mais segura das atividades quando houver a flexibilização das regras de isolamento social”.

O laboratório também oferece outros dois tipos de testes para o coronavírus: o PCR, que identifica se a pessoa está doente e pode transmitir o vírus, e o chamado teste rápido, que também identifica anticorpos, mas de forma quantitativa, sem determinar a imunidade. Esses dois testes podem ser realizados por meio de coleta domiciliar ou no sistema drive-thru. O custo é de, respectivamente, 350 e 210 reais, acrescidos de 40 reais se for utilizado o serviço de coleta residencial.

Veja como agendar horário para fazer o teste de anticorpos

São Paulo (SP) – CDB Inteligência Diagnóstica.

Belo Horizonte (MG) – Axial Inteligência Diagnóstica no Minas Shopping.

Salvador (BA) – Delfin Inteligência Diagnóstica na unidade Itaigara.

Vitória (ES) – Multiscan Inteligência Diagnóstica na unidade Praia do Canto.

Belém (PA) – CSD Inteligência Diagnóstica na unidade Matriz e Parque Shopping.

Campo Grande (MS) – Multilab/Diimagem Inteligência Diagnóstica na unidade Matriz.