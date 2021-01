Coronavírus: Casos sobem e óbitos caem nos EUA; China bloqueia cidades

Os Estados Unidos tiveram um aumento nos novos casos de covid-19 na sexta-feira, 280.204, contra 280.229 vistos na quinta-feira, mas os óbitos por conta da doença recuaram do patamar recorde visto há dois dias. Fotam 3.534 mortes registradas ontem, ante 4.194 nas 24 horas anteriores, de acordo com os dados mais recentes do levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, em Maryland.

O número de hospitalizações também caiu na sexta-feira, a 131.889, segundo o Covid Tracking Project, mas o número de pacientes americanos em unidades de terapia intensiva bateu novo recorde, com 23.886. No total, os EUA registram 21.870.427 casos de covid-19, com 368.908 mortes.

Autoridades na China pediram a moradores de Shijiazhuang e Xingtai, ao sul de Pequim, a ficarem em casa por sete dias para conter um possível surto da doença após mais de 300 casos positivos na região nesta última semana. Para entrar na capital, habitantes das duas cidades terão que provar que trabalham lá e mostrar um teste negativo. O governo também anunciou neste sábado que vacinas contra a covid-19 serão grátis para a população chinesa. O país já registrou 96.562 casos totais do novo coronavírus, com 4.789 mortes.

Um dia após o governo do Japão declarar Estado de emergência na capital Tóquio e em regiões adjacentes, outros governadores, como de Osaka, Kyoto e Hyogo, enviaram pedidos a Yasutoshi Nishimura, ministro responsável pelas ações do país contra a pandemia, para fazer o mesmo em seus territórios em meio ao aumento de internações por conta da doença. A capital registrou 2.268 novos casos na sexta-feira, terceiro dia consecutivo acima da marca de 2 mil. O Japão já registra 281.649 casos da doença, sendo 3.763 óbitos.

A Rússia registrou 23.309 novos casos do novo coronavírus na sexta-feira, o menor número desde o dia 18 de novembro, mas os óbitos subiram de 454 na quinta-feira para 470, de acordo com as autoridades sanitárias locais. O total de casos no país chega a 3.379.103, com 61.381 óbitos.

De acordo com o levantamento mais recente da Universidade Johns Hopkins, o mundo já registra 88.969.386 casos de covid-19 e 1.915.540 mortes.

*Com informações da Associated Press, Dow Jones Newswires, Kyodo e TASS