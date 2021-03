Em ranking de empreendedorismo, Endeavor ressalta o Açaí Valley

Um dos guias mais completos dos melhores destinos no Brasil para abrir um negócio de tecnologia, o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) formulado pela Endeavor, rede de algumas das principais cabeças do ecossistema de inovação no país, chegou à versão 2021 com 100 cidades mapeadas. É três vezes mais do que o usual nas edições anteriores do ranking, que começou em 2014.

Assim como nos anos passados, São Paulo segue em primeiro lugar entre os melhores destinos para os empreendedores por causa, em boa medida, da abundância de capital de risco e da boa infraestrutura. A versão ampliada do ICE, contudo, conseguiu mapear regiões criativas até mesmo na hora de apelidar o ecossistema local a fim de criar um selo de procedência — e atrair os holofotes aos negócios da região.

Na maioria dos casos, a comida típica da cidade serviu de referência para nomes curiosos de regiões brasileiras que sonham com o glamour do Vale do Silício, berço da cultura empreendedora no mundo.

Veja abaixo alguns exemplos e a posição da cidade no ranking da Endeavor.