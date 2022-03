Empreendedora fatura milhões com negócios de beleza

A empreendedora Natali Morel, de Dourados, cidade de 220.000 habitantes no interior de Mato Grosso do Sul, comanda negócios diversos no setor de beleza. Um deles é um salão com receitas anuais na casa de 1,5 milhão de reais. Chegar até isso custou a superação de um caminho cheio de percalços iniciado aos 13 anos de idade. Na época, Morel e sua mãe complementavam a renda com a venda de bombons e serviços de manicure. Da curiosidade e da atração pelo setor de beleza surgiu a especialização como cabeleireira e o trabalho formal em alguns salões da cidade. Aos 23 anos, ela abriu o primeiro estabelecimento. “Entendi, desde sempre, que as pessoas numa cidade pequena buscam por coisas únicas e serviços especializados”, diz. “Então eu criava novos serviços e coisas atraentes no meu negócio o tempo inteiro para me diferenciar.” Há dois anos, a nova aposta tem sido na área de educação. Uma segunda empresa, a Ag4 Digital, passou a vender cursos de corte de cabelo a outros profissionais interessados em ganhar dinheiro com beleza. A escola hoje é também online — uma medida alavancada pela demanda de cabeleireiros de outros estados e pelos percalços causados pela pandemia. Para 2022, a intenção da empreendedora é diversificar um pouco mais as fontes de receita com uma nova linha de xampus, condicionadores e outros cremes para salões de beleza. “Afinal, o que é melhor do que recomendar uma marca própria para alguém que já é cliente?”, diz. Neste ano, com o salão e os cursos, ela vai faturar 3 milhões de reais.