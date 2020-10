Uma parceria para o presente e o futuro

Para o empresário e filantropo Bill Gates, fundador da Microsoft, a pandemia escancara um vácuo inédito de liderança no mundo. A dificuldade cresce porque precisamos de coordenação para atacar um desafio ainda maior, o das mudanças climáticas. Definitivamente não é hora para egoísmos, afirma, às vésperas da eleição presidencial americana. Gates concedeu uma entrevista à incensada revista Bloomberg Businessweek, a nova parceira da EXAME. A partir desta edição distribuiremos, com exclusividade no Brasil, o conteúdo da publicação que tem mais de 1,5 milhão de exemplares em circulação no mundo. Oferecer a nossos leitores conteúdos como a entrevista com Bill Gates é um privi­légio e uma responsabilidade no momento em que o mundo precisa equilibrar a visão de longo prazo com as decisões difíceis e urgentes da pandemia. Mais de 150.000 brasileiros já morreram pela covid-19, e os efeitos da pandemia seguirão sendo sentidos em variadas frentes. Uma reportagem desta edição mostra como o coronavírus acentuou uma ciranda fiscal em que o Brasil se meteu nos últimos 40 anos e que, agora, nubla nossa capacidade de crescer. O risco de romper o teto de gastos nos coloca num ciclo perverso, que pode levar a aumento de juros, redução de investimentos e dificuldade de crescer e de gerar empregos. Em meio a essa roda-viva, o mundo dos negócios está mais ativo do que nunca. Esta edição traz reportagens que mostram como o capital privado está tomando a dianteira em temas dos mais relevantes para sociedade e meio ambiente. Um grupo de empresas que somam 40% do PIB se uniu para proteger a Amazônia e o Pantanal. Outras tantas escancararam a importância de acelerar a inclusão de pretos e pardos entre seus funcionários. A visão conjunta de pautas financeiras, sociais e ambientais será vital também para pequenas e médias empresas num mundo que sairá da pandemia mais consciente da importância de cada ação. Nossa personagem de capa, a chef e empresária Paola Caro­sella, sintetiza essa visão que, para a EXAME, será ainda mais importante de 2021 em diante. A pandemia muda o espírito do tempo e marca a chegada de uma visão mais plural de investidores e homens e mulheres de negócios. Marca, também, a importância decisiva da ciência para o futuro da humanidade. Não estamos falando apenas da vacina contra a covid-19 mas também, como ressalta Gates, da importância de repensar a fórmula do aço, do cimento e de como, no limite, conseguir armazenar a incrível carga de energia produzida por um tufão. Um dos empresários mais emblemáticos dos últimos 50 anos está olhando para os próximos 50. A EXAME também — usando os enormes desafios do presente como lição, e como ponto de virada.

