Conheça o relógio da Armani em que é possível observar as fases da Lua

Se a Suíça tem fama de ser o berço da relojoaria mecânica, a elegância da Itália não está em discussão. Beleza e eficiência estão no cerne do Giorgio Armani 11, modelo lançado com o selo da maison de moda pela manufatura Parmigiani Fleurier. O nome do relógio se deve ao número na Via Borgonuovo, em Milão, endereço da sede da Armani.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade.

Trata-se de uma peça com caixa quadrada e curvada nas extremidades, pensada tanto para o público masculino como para o feminino. Ele mede 39,5 milímetros, seu movimento é automático, com complicação fases da Lua.

São cinco as variações: aço com mostrador verde ou azul, ouro rosa com marfim ou mostrador verde e ouro amarelo com mostrador preto. As horas aparecem apenas com marcações, e o único número é justamente o 11. Sofisticado e minimalista.

LEIA TAMBÉM: