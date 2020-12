EXAME faz balanço do ano e traça planos para 2021

Um dos anos mais difíceis do passado recente foi também um ano de grandes mudanças para a EXAME. Relançamos nossa revista, nosso site e nossas redes sociais, lançamos uma ampla variedade de newsletters, podcasts e lives. Fizemos a primeira edição digital e o primeiro evento virtual de MELHORES E MAIORES, com resultados que corroboram o caminho sem volta da integração on e offline.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Para além do jornalismo, a EXAME chegou com pompa aos mercados de educação, com a EXAME Academy, análise de investimentos, com a EXAME ­Research, e eventos, com a EXAME Experience. Foi um ano dos mais duros para nós, nossos leitores e assinantes, mas também um ano de intenso aprendizado.

A última edição da EXAME de 2020 reforça nossa transformação: inauguramos uma nova forma de encerrar o ano, com uma seleção das ideias que devem nortear o noticiário (e seu dia a dia) nos próximos 12 meses. O ano de 2021 marcará a segunda metade do governo de Jair Bolsonaro, e o relógio passará a fazer a contagem regressiva para as eleições de 2022.

Com a pandemia ainda a pino, mas a esperança nas vacinas cada vez mais palpável, conseguirá o governo se articular para aprovar as reformas de que o país tanto precisa? E como o novo governo de Joe Biden vai impactar as relações comerciais e políticas do Brasil com os Estados Unidos? E qual será o peso da pressão política para a escolha de nossa estratégia de adoção do 5G? São questões para as quais não temos respostas, claro, mas para as quais ouvimos os maiores especialistas em suas áreas.

Também antecipamos tendências que devem nortear a vida de empreendedores, empregados e consumidores em temas como saúde mental, gestão, digitalização das finanças, proteção de dados. Para os investidores, um spoiler: pode ser o ano de se abrir ao mundo, buscando novas oportunidades e reduzindo o risco de que uma denúncia de corrupção ou uma reforma ministerial impactem seu bolso.

Nossa frente de estilo de vida, a CASUAL, trata de pautas como o novo cenário da gastronomia e da arte em 2021, e conta histórias de bartenders que, no microuniverso de seu balcão, aliviam a barra nestes tempos bicudos.

Fazer do novo ano o início de um novo ciclo é um lugar-comum de todo mês de dezembro, mas esta geração nunca teve um fim de ano como este. O ano de 2021 será histórico desde o dia 1º — e tende a ser um dos mais imprevisíveis também. Como escreve a consultora Sofia Esteves em sua coluna nesta edição, pode ser a hora de desconstruir a ilusão de que trabalhar incansavelmente e consumir insaciavelmente é o caminho para a felicidade.

Vale para as empresas, vale para cada um de nós. Conte com a EXAME para ser o melhor investimento do seu tempo em 2021.