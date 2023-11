Um match na sala de aula

O negócio da edtech pernambucana Prol Educa é colocar jovens de comunidades periféricas nos bancos de escolas particulares. Para isso, a empresa mapeia vagas ociosas em instituições de prestígio. Em seguida, negocia descontos de até 80% na mensalidade. Com o aval da escola, a Prol Educa divulga a oportunidade para uma base de contatos cadastrados em sua plataforma e — voilà! — é feito o match.

Em sete anos, a empresa fechou parcerias com 2.000 escolas e já matriculou mais de 20.000 crianças. Cerca de 75% dos alunos atendidos têm renda familiar de um salário mínimo. “A grande maioria das famílias é de mães solo, negras e periféricas”, diz o CEO Pettrus Nascimento. Ele nasceu na periferia de Recife e teve a vida transformada por uma bolsa de estudo num colégio particular — uma trajetória compartilhada pelos sócios Petrus Vieira e Manuella Nascimento.

Em 2023, a Prol Educa deve faturar 1 milhão de reais. A receita vem de comissões pelas mensalidades escolares e pela taxa de renovação da matrícula. “Nós já levamos mais de 10 milhões de reais para as escolas parceiras que tinham vagas ociosas”, diz Nascimento. O modelo de negócios chamou a atenção de investidores. Em 2022, a edtech fechou uma rodada com a Anjos do Brasil, rede de investidores anjo, e recebeu aporte do Black Founders Fund, iniciativa global do Google para startups fundadas por negros. Para 2024, a Prol Educa quer dobrar o número de famílias atendidas e ter uma cobertura nacional. A estratégia para conseguir mais bolsas de estudo inclui pedir doações a pessoas físicas para custear bolsas de estudo.