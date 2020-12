Projeto Casual Jam, promovido pela EXAME, estreia com Paula Toller

Por razões óbvias, o dia a dia na sede da EXAME tem sido atípico desde que a pandemia virou o mundo do avesso. Em respeito aos protocolos que visam diminuir os riscos de disseminação do novo coronavírus, o escritório é frequentado atualmente por um número reduzido de funcionários, enquanto a maioria da equipe se mantém em regime de trabalho remoto. Na primeira quinta-feira de novembro, porém, o escritório da empresa foi contaminado por uma atmosfera inusitada, festiva e musical. O motivo: um show da cantora Paula Toller em meio às ­estações de trabalho.

A poucos dias de completar 38 anos de carreira, a eterna vocalista do Kid Abelha, que chegou ao fim há quatro anos, subiu por volta das 19h30 ao palco improvisado. Estava escoltada por cinco músicos, entre os quais Liminha, maior produtor da música brasileira, que compôs centenas de hits para diversos artistas. “Não via a hora de voltar a ter contato com o público”, disse Paula, que retomaria sua turnê, interrompida pela pandemia, no dia seguinte com uma apresentação no Teatro Santander.

Na sede da EXAME ela entoou por mais de meia hora clássicos que todo mundo conhece, como Nada por Mim, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda e Eu Tive um Sonho. Os poucos funcionários que puderam testemunhar a performance, a primeira de Paula em um escritório, também foram brindados com drinques à base de Jim Beam, o bourbon mais vendido do mundo. “Tocar enquanto outras pessoas trabalham é algo que jamais passou pela minha cabeça”, admitiu Liminha.

O projeto Casual Jam é produzido em parceria com a agência Believe. A apresentação de Paula Toller marcou o início da série de shows. Todos são gravados com a presença apenas de funcionários da EXAME e posteriormente veiculados em nosso canal do YouTube e na conta do Instagram — Gabriel Moura cantou no final de novembro e para dezembro está previsto show de Lobão. Não percam.