Três lançamentos que todo empreendedor de sucesso deve conhecer

LIVRO - Assunto de mulher

Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, compartilha dicas e aprendizados como resultado de anos de experiência à frente de uma das principais organizações de incentivo ao empreendedorismo feminino do país. Com prefácio de Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, a obra traça um panorama do empreendedorismo feminino no Brasil e no mundo, traz dicas de finanças e gestão, além de conselhos para líderes que desejam conciliar negócios e maternidade.

LIVRO - Em busca de um propósito

Em seu primeiro livro, João Branco, vice-presidente de marketing do McDonald’s no Brasil, detalha algumas dicas para profissionais que procuram ressignificar sua relação com o trabalho para além da rotina de processos. O objetivo é inspirar leitores a fazer as pazes com o trabalho, encarando o dia a dia não como uma obrigação, mas como uma missão social.

PODCAST - Conversa de elevador

No podcast semanal Elevator Pitch, da revista de negócios Entrepreneur, empreendedores colocam seus modelos de negócios à prova com pitchs de 3 minutos que simulam conversas de elevador: rápidas e direto ao ponto. As ideias inovadoras são ouvidas por um time de investidores que devem decidir embarcar — ou não — no negócio.