Ranking das PMEs, legado da J&J e robô sommelier: confira a nova edição da revista Exame

Desenvolver o empreendedorismo e o ambiente de negócios no Brasil é o pilar da EXAME- há 56 anos, e é, também, o fio condutor desta edição especial. Ao longo das últimas semanas o editor Leo Branco e seu time se debruçaram sobre dados de centenas de pequenas e médias empresas de todo o país para preparar a edição 2023 do ranking Negócios em Expansão. É a segunda edição de um projeto que une a expertise da EXAME com a solidez de dados e análises do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e da PWC Brasil.

Ao longo de 28 páginas, mostramos quem são as 335 PMEs campeãs em crescimento num país cheio de oportunidades e de desafios como o Brasil. Elas se espalham por 22 estados, e atuam em mercados tão diversos quanto pagamentos online, descarte de embalagens e sex toys. Suas histórias servem de inspiração para milhares de empresários, e por isso precisam ser contadas e divulgadas. Além de serem protagonistas desta edição da revista, elas aparecerão em nossos canais digitais e em eventos que complementam nossa cobertura jornalística. Assim como em 2022, os vencedores do Negócios em Expansão se reuniram para um evento de celebração e inspiração, em São Paulo.

O projeto Negócios em Expansão é um exemplo de como a EXAME vem desenhando suas plataformas de conteúdo. Com curadoria de dados, reportagens, eventos e encontros conseguimos gerar o máximo de impacto social. Para complementar nossa missão, lançamos em julho um novo negócio, a Faculdade EXAME, uma instituição de ensino superior que une nossa experiência com um olhar apurado sobre as necessidades do mercado de trabalho.

A Faculdade EXAME vai oferecer graduação e pós-graduação online, além de especializações como MBAs e imersões presenciais. Sempre com currículos e formas de ensino o mais atualizados possível, e a missão de ser pioneira nos temas que mudam o ambiente de negócios e as carreiras, a exemplo da inteligência artificial.

A EXAME, por sinal, é pioneira na criação de uma editoria focada na cobertura de inteligência artificial, sob comando do jornalista André Lopes. Com mais de uma década de experiência na cobertura de tecnologia, Lopes vem mostrando, nas últimas semanas, o tamanho das oportunidades e dos desafios desse novo mundo.

Inteligência artificial também será combustível para cursos, eventos, encontros, debates. E tem, nesta edição da revista, uma reportagem especial e provocativa. Para nós, da EXAME, a transformação vem do compromisso diário e da amplitude de visões e pontos de contato com nossos milhões de leitores, seguidores e alunos. Boa leitura!

Conheça PMEs que superaram o chamado “inverno das startups”

Miriam Retz e Renato Tano se conheceram na faculdade e já abriram duas empresas. Uma delas, o marketplace Covalenty, captou 5,5 milhões de reais

A startup de logística Cobli convenceu investidores a aportar 100 milhões de reais com um portfólio de 5.000 empresas dentro de casa

Pedro Donato, da SuaQuadra, já foi investidor. Agora, como empreendedor, mantém papos frequentes com fundos

Eládio Isoppo, da Payface, levantou 45 milhões de reais tendo conversas profundas com os investidores

VISÃO GLOBAL

A transição demográfica mundial está em curso mais rápido que o esperado

Calendário eleitoral no mundo

ENTREVISTA

Heloisa Glad fala sobre o legado que a Jonhson & Jonhson deixou para a Kenvue

RANKING NEGÓCIOS EM EXPANSÃO

As histórias de quem está à frente das 335 empresas selecionadas no maior anuário de empreendedorismo do Brasil

As vendas B2B (business to business) explicam o espetacular desempenho dos negócios com maior crescimento dentro dessa categoria

Quem viu oportunidade na pandemia se saiu bem. É o caso das cinco primeiras colocadas dos 137 negócios em expansão com esse faturamento

O interesse de empresas e pessoas físicas de se alinhar à agenda ESG contribuiu para os negócios bem posicionados nessa categoria em 2022

A retomada do convívio social nos últimos meses colaborou, de maneira distinta, para o desempenho das empresas mais bem colocadas nesse grupo

A Alumbra Empreendimentos Design apostou em imóveis de alto padrão no litoral de Santa Catarina, um polo de atração de novos moradores

REPORTAGENS

O repentino domínio da IA pela Microsoft está confundindo a estrutura de poder do Vale do Silício

A ONU assegura que incêndios florestais vão aumentar 50% até o fim do século. É possível evitar o pior?

EXAME AGRO Menos boi, mais floresta — e receita Projeto de crédito de carbono no Pará incentiva pecuaristas a recuperar e a manter a Floresta Amazônica em pé Do grão à piscina Transição da pecuária para agricultura impulsiona mercado imobiliário, com forte mudança em cidades do Mato Grosso

OPINIÃO

Felipe Miranda: produtividade é tão importante quanto IA para o Brasil

Sofia Esteves: Dinheiro é bom, mas o que vale é o desenvolvimento

Renato Camargo, da rede Pague Menos: “Farmácia tem de tudo. Até remédio”

CASUAL

Depois de 30 anos, Ana Maria Diniz transformou seu hobby em negócio

ESPECIAL CARROS

Defender é o SUV de luxo para se deixar conduzir com leveza e inspiração

O EX30, da Volvo, vem com preço mais competitivo e oferece design focado em tecnologia

Um em cada cinco carros vendidos no Brasil já é picape. E a Ford quer redefinir o segmento com a nova Ranger

Descubra Gulf Shores e Orange Beach, as praias do sul dos Estados Unidos

VIAGEM Partiu Disney

Os parques da Disney completam um século neste ano. E com várias estreias!

ESPORTE Erro forçado

A força mental ganha cada vez mais importância no tênis profissional

CULTURA Duas vezes pop art

Em Londres e em Paris, Andy Warhol é tema de duas mostras. Confira!

SANTÉ O sommelier é um robô

O consumidor já tem a ajuda da IA para escolher e comprar seu vinho