Como escolher um bom vinho que caiba no orçamento

No universo do vinho, a escolha da garrafa ideal para um almoço ou jantar envolve uma série de fatores. Quem determina essa decisão é o seu paladar. Ninguém pode dizer que gostar de um vinho ou de outro é errado. O mais importante, porém, é encontrar o melhor rótulo possível dentro do valor que cada pessoa está disposta a gastar. É tudo uma questão de qualidade — e a qualidade começa no solo onde as uvas são cultivadas.

Antes de mais nada, o vinho tem início com a agricultura. É preciso oferecer cuidado máximo, o ano inteiro, para produzir as melhores uvas possíveis. Isso vai permitir ao enólogo trabalhar com os melhores ingredientes possíveis. Depois, esse profissional tem a tarefa de transformar o suco da uva em vinho, de acompanhar a fermentação hora a hora e de verificar a qualidade dos barris. Ao longo do processo, é indispensável manter a temperatura absolutamente controlada. A etapa seguinte é escolher a mistura perfeita entre as diferentes uvas disponíveis no vinhedo — e, nessa fase da produção, a qualidade do enólogo é testada a cada ano. A decisão de quanto tempo o vinho ficará envelhecendo nos tonéis também afeta o resultado final.

Finalmente, o vinho está pronto. Tem início nosso trabalho como importadores. Degustar, degustar e degustar é a forma de eleger os melhores vinhos, pelos melhores preços. O cliente precisa ter confiança na seleção do importador e acreditar que nossas escolhas vão oferecer o que se espera — e, quem sabe, até surpreender. Mas a história não para por aí. É preciso garantir as melhores condições de transporte para o Brasil, de modo que o consumidor tome o mesmo vinho que o importador degustou. Esse passo é muito importante para preservar a qualidade. Além disso, as garrafas devem ser armazenadas em ambientes com temperatura totalmente controlada — mais uma vez, o objetivo é assegurar a qualidade.

A etapa final cabe ao cliente: ter confiança no nosso trabalho, acreditar que fizemos todo o possível para oferecer o melhor vinho a ele e a seus convidados. Não importa se a garrafa custa 50, 500 ou 5.000 reais: queremos que você sinta que o vinho vale duas vezes o valor pago por ele.

Minha família tem mais de 150 anos de tradição na fabricação de vinhos. Todos os anos, ofereço minha reputação para conquistar sua confiança e trazer a mais alta qualidade possível.

Desejo a todos um feliz ano novo, repleto de experiências maravilhosas e novas descobertas no mundo mágico dos vinhos.