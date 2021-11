A receita da startup Daki para democratizar as entregas em tempo recorde

O atendimento em tempo recorde e personalizado é a principal promessa da Daki, startup paulistana de entregas de supermercados. Como faz isso há menos de um ano, a Daki terá agora a primeira experiência de Black Friday de sua história, e o objetivo é conseguir cumprir um prazo curtíssimo para as entregas, mesmo com a alta nos pedidos. Fazer isso dependerá de duas coisas: expandir o número de estoques, apelidados de dark stores, espalhados pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, de 50 para mais de 100 até o final do ano e também expandir seu portfólio de 1.500 itens, incluindo produtos sazonais no aplicativo.

A aposta é ainda mais ambiciosa quando se olha para uma das principais estratégias da Daki para a alta temporada do varejo: ampliar o público potencial da startup ao aceitar novos métodos de pagamento, como vale-alimentação e vale-refeição. “Temos de garantir uma malha logística eficiente, mas estar onde o cliente está não basta. Também precisamos ser inclusivos”, diz Rafael Vasto, CEO da Daki. “Nosso primeiro teste de fim de ano tem tudo para ser positivo.”

Black Friday da EXAME Academy começou mais cedo. Veja cursos e MBAs em oferta.

Inclusão, nesse caso, tem a ver com enxergar o contingente de brasileiros sem cartão de crédito nem conta bancária — algo como 10% da população. O primeiro passo nessa jornada foi incluir o Pix entre os métodos de pagamento aceitos pela empresa. Depois, a expansão foi para as carteiras digitais do Google e da Apple. Já o vale-alimentação e o vale-refeição são resultado de uma parceria com a empresa VR Benefícios. Com a demanda crescente pelos artigos de supermercado super-rápidos nas capitais, a intenção da Daki é também passar a aceitar vales de outras empresas do setor, como Sodexo e Ticket.

“Queremos falar com o público das áreas em que atuamos. A Black Friday e o final de ano são ótimos períodos para testes”, diz Alex Bretzner, um dos fundadores e líder das estratégias de marketing da Daki. O desafio está em ter sucesso ao manter o plano de expansão — definido pela empresa desde o início do ano — ao mesmo tempo que encara, pela primeira vez, o período mais atípico do varejo.

Caixa para atender a essa e a outras propostas não deve faltar. Há quatro meses, a Daki recebeu um aporte de 170 milhões de dólares — o equivalente a 870 milhões de reais — em rodada série A que envolveu grandes fundos, como Tiger Global, GGV Capital e Balderton Capital. Desde junho a empresa também faz parte do JOKR, grupo americano que investe em empresas do setor e que ajuda a Daki com estratégias que, segundo os fundadores da empresa, têm funcionado.