Palco nem tão efêmero: como o TikTok está ajudando a promover artistas

Com mais de 2 bilhões de downloads, o TikTok se consagrou como o grande vencedor da quarentena, ganhando 315 milhões de novos usuários apenas no primeiro trimestre, segundo a Sensor Tower. O aplicativo de vídeos de até 15 segundos logo virou febre entre os mais jovens. Pela curta duração, os filmes deveriam ter um caráter efêmero. Seus efeitos na indústria da música, no entanto, têm se mostrado bastante duradouros.

Artistas e gravadoras começam a enxergar o TikTok como uma plataforma de peso para impulsionar suas músicas. O compartilhamento dos vídeos gera uma procura nos serviços de streaming, nas vendas digitais e na execução das rádios, índices levados em conta em rankings das músicas mais tocadas, como o da Billboard.

Ali Gatie (Canadá) | Seguidores: 1,6 milhão | Faixa viralizada: It's You | Reproduções no TikTok: 718.000 | Billboard americana: 15 semanas no Hot 100 Foto: Divulgação

Segundo Thiago Abreu, gerente de marketing e conteúdo da Warner Music Brasil, a viralização rápida e expressiva de conteúdo está fazendo com que produtores musicais cada vez mais trabalhem em faixas pensadas para o TikTok. “Na Warner, o app já é uma plataforma que consideramos no planejamento de divulgação dos artistas”, afirma.

No Brasil, a cantora brasileira Giulia Be, que conta com mais de 400.000 seguidores na plataforma, viu uma de suas músicas ser tocada como trilha sonora de mais de meio milhão de vídeos em apenas duas semanas. “O TikTok entrou na minha vida como uma ferramenta de divulgação. Foi por meio da minha gravadora que eu conheci o TikTok”, diz. O vídeo com a música Se Essa Vida Fosse um Filme chegou a ser o 26o mais visto no TikTok em todo o mundo.

Outra faixa da cantora, Chiquita Suelta, em espanhol, foi uma das músicas mais tocadas nas rádios mexicanas, ocupando a 23a posição na Billboard naquele país. Com o impulso do TikTok, Giulia Be foi convidada para a abertura do Rock in Rio Lisboa, em 2021. “A possibilidade de criar conteúdos que são propícios para viralizar com o algoritmo do TikTok acaba dando outro impulso às músicas. Adoro ver as pessoas repaginando sua criação”, diz.