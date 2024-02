Onde investir 2024

Todos os anos, há mais de duas décadas, a equipe de jornalistas da EXAME prepara um especial de investimentos para o ano que começa. A tarefa não fica mais fácil com o passar do tempo. Pelo contrário. Neste ano, a série de reportagens que chega às mãos de nossos leitores logo após o Carnaval é resultado de semanas de trabalho intenso de entrevistas com gestores, economistas, analistas e empresários. O ano de 2024 está recheado de incertezas, como guerras na Ucrânia e entre Israel e Palestina, e um recorde histórico no número de eleições, incluindo países relevantes como México e, sobretudo, Estados Unidos. Mas, para os investidores, o ano deve ser particularmente marcado por uma esperada queda na taxa de juro nas principais economias, após apertos para conter altas inflacionárias provocadas pelos desequilíbrios da pandemia. Sob essa ótica, 2024 tende a ser o primeiro ano de um mundo voltando ao normal após a covid-19.

Lá fora, os índices nos Estados Unidos batem recordes históricos, mesmo antes do esperado processo de queda nas taxas, puxados pelos bons resultados dos gigantes de tecnologia. Em paralelo, os renitentes desafios da economia chinesa trazem reflexos positivos para a bolsa de países como o Japão, e podem favorecer a atração de investimentos para o Brasil. O Ibovespa bateu recorde nominal em fevereiro e tem boas oportunidades de investimento para o ano, segundo gestores ouvidos pela EXAME. “A economia está muito bem, assim como as empresas, enquanto a inflação deverá seguir surpreendendo para baixo. É o melhor cenário possível para preços de ativos”, resume Fabiano Rios, da Absolute Investimentos.

A Absolute é a gestora destaque do ano no Prêmio Melhores do Mercado da EXAME, que compõe este especial de investimentos. Nas próximas páginas vamos mostrar não só quem são as gestoras com fundos campeões de desempenho num cenário difícil como foi o de 2023, como traremos lições de investimento para separar o som do ruído neste ano que começa. Também vamos mostrar três composições de carteira para três perfis de investidores triunfarem em 2024, e mergulhar em informações e análises de oportunidades promissoras, como em ativos imobiliários e até previdência. Tudo apurado junto aos melhores entre os melhores. Boa leitura!