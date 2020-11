Confira o Guia Casual do Verão, com dicas de viagens, cervejas e comidas

Nenhum verão é igual a outro. Mas nenhum verão será tão diferente como o deste ano. Após meses de isolamento, os turistas voltam a movimentar as estradas, e os hotéis registram aumento de movimento. Nos feriados mais recentes, o Balneário Camboriú viu hotéis atingir lotação máxima, e as praias do Rio de Janeiro ficaram apinhadas de gente, como se não houvesse amanhã.

Esse frenesi, ainda oficialmente na primavera, indica uma temporada de férias para lá de quente. “Não consigo dissociar o verão do Brasil”, afirma Ricardo Moreno, diretor da plataforma de conteúdo The Summer Hunter. “Para mim, não existe lugar melhor no mundo para aproveitar a estação no que ela oferece de melhor: calor, praia, natureza exuberante, paz.”

Este será, sim, um verão sem passaporte. Com muitos países ainda fechados pela pandemia de covid-19, os roteiros nacionais estarão em alta. “É uma oportunidade de ouro, ainda que por vias tortas, para conhecer melhor os nossos 7.000 quilômetros de costa”, diz Moreno. Mas faz o necessário alerta: é preciso estar atento aos protocolos de segurança nos hotéis e ao distanciamento social.

Os destinos mais conhecidos, a exemplo do litoral norte de São Paulo, de Trancoso, na Bahia, e de praias catarinenses, como Garopaba e Florianópolis, certamente estarão lotados. Um levantamento do site de viagens Decolar.com apontou as dez localidades mais procuradas entre dezembro e março. São, na ordem, Fortaleza, Maceió, Recife, Rio de Janeiro, Natal, Salvador, Porto Seguro, São Paulo, Florianópolis e João Pessoa.

Verão pede praia e pede também pratos à base de peixes, cervejas geladas e vinhos refrescantes, camisas de linho cru e chapéus de palha, além de um bom protetor solar e um bem-vindo hidratante, de preferência de procedência vegana. Nas próximas páginas selecionamos o que deve ser tendência e como você pode aproveitar a mais festiva das estações. Desfrute, com os cuidados necessários.

CASA DE PRAIA SEM DOR DE CABEÇA

Novos empreendimentos em Trancoso e Itacaré se encarregam da manutenção de sua moradia — e de alugá-la quando você não estiver usando | Daniel Salles

O Txai, em Itacaré: novo empreendimento com 39 lotes de 1.500 a 13.000 m2 O Txai, em Itacaré: novo empreendimento com 39 lotes de 1.500 a 13.000 m2

Símbolo do início da pandemia no Brasil, o Txai almeja virar referência em matéria de casa de praia no chamado novo normal. O resort em Itacaré, na Bahia, foi palco do comentadíssimo casamento de Marcelo Bezerra e Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, no qual vários convidados contraíram o novo coronavírus, incluindo a influenciadora digital. No terreno ao lado, que também soma cerca de 400.000 metros quadrados, o empreendimento lança em dezembro um segundo, o Vilas do Sul.

Trata-se de um condomínio de casas de praia com 39 terrenos que variam de 1.500 a 13.000 metros quadrados. Preços? De 850.000 a 3,8 milhões de reais (os mais caros são os mais próximos da praia, e não os maiores). Como na Fazenda Boa Vista, os compradores podem erguer suas casas por conta própria, como bem entenderem, ou encomendar um imóvel pronto, por 2,5 milhões de reais a mais.

Os projetos disponíveis, ambos com quatro suítes, são assinados pelo arquiteto Marcelo Montoro e pelo escritório Hueb Ferreira. Fechada a compra, a incorporadora por trás do condomínio, a Develop Brasil, que tem sócios em comum com o Txai, promete a entrega em até um ano. O complexo ainda prevê dez bangalôs, a 2,5 milhões de reais cada um, todos voltados para o mar e com duas suítes.

Até aí nada de novo. O que diferencia o Vilas do Sul são as facilidades ofertadas aos proprietários. Para começar, a segurança, a manutenção e a limpeza das casas ficam a cargo do condomínio, que promete abrir cada uma delas para ventilar dia sim, dia também. “Todo mundo que tem uma casa de praia pode ser surpreendido por uma ligação do caseiro pedindo as contas ou dizendo que o ar-condicionado quebrou. No Vilas do Sul todas as chateações do tipo são resolvidas por nós”, promete José Romeu Ferraz, que preside o Txai e é sócio da Develop Brasil.

A taxa condominial, de 3.500 a 5.000 reais por mês, também permite o livre acesso às áreas sociais e de lazer do resort. Quer alugar sua casa quando não for usar? O condomínio se encarrega de todos os trâmites e até da retirada e do armazenamento dos pertences que você não quer deixar à vista de terceiros. Os ganhos anuais com o aluguel de uma casa do tipo, estima-se, podem chegar a 150.000 reais, já descontadas as taxas mensais. E dá para faturar tudo isso e ainda assim desfrutar da residência por algumas semanas, desde que não sejam as do Carnaval e as do fim do ano.

A Develop Brasil aposta duplamente no modelo. Também em dezembro, dá início às vendas de seu segundo empreendimento do gênero, o Vilas Altos de Trancoso. Em um dos destinos mais badalados do sul da Bahia, ocupa um terreno de 100.000 metros quadrados a 5 minutos de caminhada do Quadrado e a poucos passos da Praia dos Coqueiros.

Terá 19 casas, todas projetadas pelo arquiteto Gui Mattos e erguidas, sob encomenda, pela incorporadora (construir por conta própria aqui não é possível). Os imóveis terão três suítes, alguns vão dispor de piscina e os menores somam 233 metros quadrados (preços a partir de 3,2 milhões de reais). A 5.000 ­reais por mês, o condomínio também se incumbe da segurança e da manutenção das casas e de ­alugá-las, caso os donos desejem.

O condomínio em Trancoso começou a ser idea­lizado em 2004; o de Itacaré, em 2010 (a demora se deve a entraves relacionados a licenças ambientais). A pandemia, acredita a incorporadora, tornou as duas novidades ainda mais atraentes. “Com as dificuldades impostas pelo novo coronavírus a viagens ao exterior, cresceu o número de brasileiros dispostos a investir numa segunda moradia, de preferência em amplos terrenos”, acredita Ferraz. “O que ninguém quer, porém, é mais dor de cabeça.” Como uma festa que irradie covid-19.

–

MARÉ A FAVOR DOS FRUTOS DO MAR

Aproveite: ostras e mexilhões chegam nesta temporada com qualidade fora do comum | Daniel Salles

Prato do Charco, em São Paulo: mariscos maiores e mais saborosos Prato do Charco, em São Paulo: mariscos maiores e mais saborosos

Alguma vantagem a quarentena precisava trazer para os restaurantes. Afinal, o resguardo impôs árduos meses de portas fechadas e novas regras de funcionamento indigestas, além de levar uma porção de estabelecimentos à falência. A vantagem, ironicamente, se deve à falta de clientes nos últimos meses, o que reduziu a procura por frutos do mar e pescados bem no inverno, a melhor época para a pesca no Hemisfério Sul.

“No delivery, ao qual quase todo restaurante recorreu na quarentena, pizzas, hambúrgueres e carnes em geral fizeram tremendo sucesso. Já os pratos com ingredientes que saem do mar quase não tiveram saída”, conta o chef Tuca Mezzomo, no comando do restaurante Charco, nos Jardins, em São Paulo.

Mas parece que a maré está virando. Pouco consumidos na época do isolamento social, os frutos do mar e companhia chegam ao verão com qualidade excepcional — e maiores, pois tiveram tempo para crescer. “Tenho recebido mariscos bem grandes e mais saborosos”, confirma Mezzomo. Com eles, o cozinheiro prepara uma elogiada mariscada incluída no menu degustação (com sete pratos, custa 190 reais por pessoa). Outro ponto alto da sequên­cia, que varia semana a semana, podem ser as vieiras incrementadas com leite de coco tostado e molho agridoce de missô. As incensadas vieiras, que são a base da receita , também se beneficiaram do perío­do de reclusão — estão mais carnudas.

O chef Pier Paolo Picchi, cujo restaurante, também nos Jardins, carrega seu sobrenome, aponta para o fato de que encontrar camarões mirrados agora é raro. “Embora o inverno seja o período mais propício para a pesca no Brasil, tenho notado que os frutos do mar estão chegando com ótima qualidade”, reconhece. O cozinheiro usa camarão — e também ostra, polvo e lula — para guarnecer um canelone recheado com o peixe do dia.

Custa 136 reais. Outro hit do cardápio é o espaguete ao vôngole com pancetta e ouriço fresco (95 reais). “Na Itália massas desse tipo fazem muito sucesso”, emenda Picchi, que recebe peixes dia sim, dia não. A única instrução que dá aos fornecedores de pescados: trazer o que houver de melhor.

Em funcionamento desde janeiro no Baixo Pinheiros, em São Paulo, o Animus pertence à chef Giovanna Grossi, primeira brasileira a chegar à final do torneio Bocuse d’Or. Uma de suas apostas para a temporada é o sacotini com recheio de siri, que chega à mesa com mexilhão, lagostim e lula flambados na cachaça (32 reais).

Raro representante da culinária nikkei, a fusão da gastronomia japonesa com a peruana, o Imakay, no bairro paulistano do Itaim, investe em receitas como vieira grelhada na brasa com azeite defumado de ervas e mel temperado (27 reais). O Posì Mozza & Mare, em Ipanema, no Rio de Janeiro, incluiu no cardápio linguini ao vôngole com vinho branco e salsa (79 reais).

Já o impacto da pandemia na produção das ostras divide opiniões. Como as demais espécies do tipo, elas puderam crescer em paz na quarentena. “O problema é que elas costumam ser engolidas de uma só vez, então tamanho demais pode ser um problema”, observa Tadeu Masano. Ele é dono do longevo Amadeus, nos Jardins, em São Paulo, e de uma fazenda de ostras e mariscos em Florianópolis, criada há duas décadas para abastecer o restaurante. Chef do Origem e do Ori, além do bar Gem, todos em Salvador, Fabrício Lemos é um dos que não veem problemas nas ostras maiores. Ele passou a servi-las, em trios, com bacon e farofa, espuma de hibisco e molho de moqueca mais farofa de licuri (22 reais). Estão saindo como água.

–

UMA CERVEJA COM ALMA BRASILEIRA

A maior parte das cervejarias usa lúpulo importado na produção. Não é o caso da Braza Hops, novo rótulo da Black Princess

Colheita de lúpulo do grupo Petrópolis e garrafa de Braza Hops: lote de 2.000 long necks Colheita de lúpulo do grupo Petrópolis e garrafa de Braza Hops: lote de 2.000 long necks

O Brasil é um dos paí­ses que mais produzem e consomem cerveja. Fato. E foi graças à sede de crescimento de três brasileiros, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, que a AB InBev virou o gigante que é. O país tem até um estilo de cerveja para chamar de seu, o catharina sour, o primeiro a ser classificado dessa forma, em 2018 — em resumo, é uma versão frutada da berliner weisse.

Daí a dizer que cerveja é uma bebida brasileira são outros quinhentos. E a principal razão é esta: o lúpulo, o ingrediente que confere aroma e amargor ao produto (cervejeiros mais hipsters falam em alma), é quase sempre importado. A planta, cuja flor se assemelha à da maconha, não à toa é da mesma família — os efeitos psicotrópicos são uma exclusividade da segunda — e vem de países como Estados Unidos, Alemanha, Austrália e República Tcheca.

Não é o caso da Braza Hops, a german pils lançada pela Black­ Princess em outubro. Os lúpulos usados em sua produção foram colhidos em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e produzidos pela holding que controla a Black Princess, o grupo Petrópolis, fabricante também da Itaipava e da Petra, entre outras marcas. Em parceria com o Viveiro Ninkasi, a empresa planta variedades de lúpulo oriundas de outros países desde 2018 — o projeto consumiu 2,5 milhões de reais até agora.

Começou com 316 mudas, de dez espécies, para testar a adaptabilidade de cada uma, e ganhou mais 7.000 pés no ano passado. Para a Braza Hops foram selecionadas quatro espécies — cascade, chinook, triple pearl e comet. “Elas conferem notas herbais, florais e alguma picância à cerveja”, explica Diego Gomes, diretor industrial do grupo Petrópolis e responsável pela iniciativa dos lúpulos.

Foram produzidas apenas 2.000 long necks da nova cerveja. A 12,90 reais cada uma, só estão à venda no e-commerce do grupo Petrópolis, o ­BomDeBeer.com.br. Num futuro incerto, os lúpulos da holding, os primeiros a obter aval do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também serão comercializados na plataforma.

O objetivo é facilitar a vida de produtores de cervejas artesanais e, de quebra, fomentar o setor — os lúpulos do grupo serão mais baratos do que os importados. “Não faz sentido guardar essa conquista só para nós. Também nos interessa muito ouvir a opinião de outros cervejeiros”, emenda Gomes. Além disso, o grupo planeja usar os próprios lúpulos para elaborar outras de suas cervejas especiais, ainda não definidas.

Não foi a primeira companhia a mergulhar na ideia. Hoje nas mãos do grupo Heineken, a cervejaria Baden Baden, de Campos do Jordão, lançou um rótulo comemorativo feito só com lúpulos nacionais em 2014. Vieram de um pequeno produtor de frutas enraizado em São Bento do Sapucaí, também em São Paulo. A segunda parceria, de 2017, deu origem à Märzen, de estilo homônimo.

Também há notícias de pequenos produtores de lúpulos em Minas Gerais, Santa Catarina e Distrito Federal. “A viabilidade desse tipo de produção depende, sobretudo, do padrão de qualidade”, aconselha Gomes. “As principais características do produto não podem mudar a cada ano.” Com receita parecida, é bom lembrar, Lemann, Telles e Sicupira fizeram da Brahma a AB InBev.

–

Aquele amassado que está na moda

Tecidos rústicos, como linho, e tons pastel dão o tom da estação. Mas não se espante com eventuais brilhos e paetês

s olhos do mundo da moda estavam todos voltados para o desfile da Dior na Semana de Moda de Paris, no fim de setembro. Era, afinal, a primeira grande apresentação de uma grife na era do novo coronavírus. Prevaleceu o bom senso na passarela. Em tempos de isolamento, conforto é o que veste melhor. As peças de verão estavam confeccionadas com tecidos de linho e malha. Até a Bar Jacket, tradicional paletó feminino da marca, bem ajustado, foi apresentada agora em uma versão mais solta.

A tendência se confirmou em outras apresentações nas semanas de moda europeia e se aplica à realidade brasileira. Linho já é tradicionalmente o tecido do verão e está em alta há algumas temporadas. “Neste momento as pessoas estão atrás do que é mais básico, minimalista, estão com um olhar voltado para dentro”, diz Leo­nardo Hallal, diretor de produtos da Focus Têxtil e organizador do evento Focus Fashion Summit, que apresentou no fim de outubro as novidades do mercado de vestuário.

Outros dois movimentos paralelos devem aparecer neste verão e também foram apresentados no Focus Fashion Summit. O primeiro está sendo chamado de joy (“alegria”, na tradução do inglês). É justamente o rompimento com essa moda rústica. É o desejo de romper com a calma, um anseio por liberdade, vontade de ousar. É um espírito mais condizente com um futuro próximo, espera-se, quando a epidemia tiver ficado para trás, mas que já começa a despontar, antecipadamente. As peças de roupa refletem esse anseio em materiais como bordados e jacquards, em estampas mais chamativas, em camisas de viscose de cores ácidas.

A terceira onda que aparece na moda é a dos chamados wearables, ou tecidos inteligentes. São materiais com fibras elásticas, impermeáveis, térmicas, que permitem ao corpo respirar melhor, não amassam, já estão presentes até em costumes de grifes como Ermenegildo Zegna e Hugo Boss, atendem plenamente ao anseio por conforto pedido pelo home office e devem perdurar, mesmo com a volta aos escritórios. A procura por fios tecnológicos só deve crescer de agora em diante, principalmente para o dress code corporativo.

Essas três correntes, tão diferentes e até antagônicas, devem aparecer ao mesmo tempo? “Certamente”, crava Hallal. “Peças mais rústicas estão em evidência agora, mas vamos perceber essas influên­cias diversas. Até alguns anos atrás, tendências mais uniformes prevaleciam, mas o mundo hoje está mais plural, com maior diversidade, maior circulação de informação. Há mais espaço para as diferenças.” Ainda bem.

PARA LEVAR NA BOLSA, NO PULSO OU NOS PÉS

Detalhes que fazem toda a diferença nos momentos de lazer

–

PELE BEM PROTEGIDA E BEM HIDRATADA

Protetores solares para a hora do sol forte e cremes para depois da praia