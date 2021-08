Conheça Fabiano Ruiz, o cestinha que se tornou CEO da Henkell Freixenet

Sem eventos nem celebrações, espumantes em geral espocaram menos neste período de pandemia. Uma exceção por aqui foi a Henkell Freixenet. Em 2020, a marca vendeu 1 milhão de garrafas no Brasil. É a líder do mercado de espumantes importados, com 19,5% do market share, um crescimento de 10 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Nesse período o portfólio dobrou, de 30 para 60 rótulos comercializados. E em setembro vem mais uma novidade: a empresa vai lançar Mya, um wine seltzer vegano e sem glúten. Quem está à frente da companhia no Brasil é Fabiano Ruiz, ex-armador de basquete da seleção brasileira na categoria juvenil.

Após a carreira esportiva ele passou a ajudar o irmão em suas casas noturnas, foi embaixador da vodca Absolut e trabalhou no marketing da Pernod Ricard. Há dez anos no comando da Freixenet, ele alimenta um sonho. “Adoraria ser expatriado e ter uma vivência fora do país com minha família”, afirma.

