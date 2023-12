O ano dos queijos brasileiros

A palavra francesa terroir define as características de um produto de acordo com a região onde foi cultivado. Fatores naturais como o solo, a vegetação e o clima influenciam diretamente o resultado final. O termo tem recorrência no vocabulário do Brasil, visto que os queijos brasileiros têm ganhado destaque em premiações internacionais. Na sexta edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, realizada em Tours, na França, das 288 peças brasileiras participantes, 82 foram premiadas. E entre os 12 melhores queijos do mundo, apenas um não europeu esteve no pódio neste ano, a produção brasileira da queijaria Capril do Lago, de Valença, no Rio de Janeiro. “O preço de um queijo que ganha uma medalha no concurso pode aumentar de 15% a 20%, mas no Brasil essa porcentagem sobe entre 150% e 200%, o que pode melhorar a qualidade de vida do produtor”, diz Débora Pereira, diretora da associação SerTãoBras. Em 2024, acontecerá em São Paulo a terceira edição do Prêmio Queijo Brasil, com a expectativa de inscrição de mais de 2.000 produtos. Além dos pódios para o Brasil, Pereira também trabalha para que os queijos brasileiros tenham suas próprias denominações de origem protegida.