Como esta empresária quer aumentar em 25% as vendas na Black Friday

A empreendedora Mohara Cristina chegou a uma conclusão cara a muitos empreendedores, em particular aqueles mais precavidos: garantir um bom giro no estoque é meio caminho andado para garantir vendas em temporadas aquecidas, como o fim do ano. Mohara é dona da MB by Moa, butique dedicada à moda casual para mulheres fundada há sete anos em Brasília. Às vésperas da Black Friday e do Natal, o movimento por ali costuma superar muito o usual no restante do ano.

Nessas épocas, acertar a mão na compra de estoque é um desafio e tanto. Afinal, comprar pouco pode deixar a loja despreparada para as vendas de última hora. Por outro lado, abastecer demais implica o risco de a demanda não aparecer e as peças encalharem. Até o ano passado, o jeito de Mohara equalizar esses riscos era fazer pedidos pequenos e com alguma frequência aos fornecedores. Até mesmo às vésperas do Natal era comum receber mercadorias.

Nada disso evitou dores de cabeça durante a temporada mais aquecida do comércio brasileiro. “Nos últimos três anos, perdi 50.000 reais no fim do ano por falta de planejamento, ao comprar peças que não tinham saída”, diz ela. Na tentativa de contornar o problema, Mohara aposta em duas medidas. Para não ser pega desprevenida sem as peças requisitadas pelas clientes, ela procurou os fornecedores já na metade do ano e fez as compras tendo como base uma lista de pedidos da clientela ao longo dos últimos meses. “Agora será diferente, e o planejamento e o estudo direcionaram as compras”, diz. O planejamento garantiu, de quebra, descontos e condições especiais de pagamento pelos itens.

Na tentativa de girar o estoque e minimizar o risco de encalhe, Mohara pretende fazer uma grande queima de estoque às vésperas dos dias com mais fluxo de clientes na loja, a exemplo da sexta-feira da Black Friday (que neste ano cairá em 26 de novembro). Para negócios de pequeno porte, antecipar grandes volumes de compras não é tarefa fácil. Para Mohara, custou todo o caixa livre disponível da MB by Moa. A julgar pelo resultado, o planejamento está funcionando. O fluxo maior de clientes e um estoque com mais saída deverão elevar as vendas de fim de ano em 25% na comparação com 2020.