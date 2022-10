Do cantor Jão, turnê Pirata faturou R$ 30 milhões em menos de um ano

Com mais de 2.778 milhões de ouvintes mensais somente no Spotify, Jão é um dos grandes nomes do pop contemporâneo brasileiro. Parte de seu sucesso se comprova nos resultados da turnê do disco Pirata, com início em março deste ano e que vai até novembro, que já atraiu 250.000 pessoas e arrecadou 30 milhões de reais.

O artista também se apresentou recentemente em festivais como o Lollapalooza e o Rock in Rio, ambos em 2022.

Pirata é o seu terceiro álbum de estúdio e marca uma fase mais madura. “Eu quero sempre que os álbuns sejam documentos da minha vida, é uma evolução muito natural para mim”, disse o cantor à EXAME Casual.

Natural de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, Jão (como foi apelidado por sua irmã) estudou instrumentos como piano e violão e fez teatro. Em São Paulo, se formou em publicidade na USP e passou a frequentar karaokês.

Além do trabalho artístico, Jão é empreendedor e sócio na UFO Sounds, empresa de direção criativa e design de palcos. “Colocamos em prática o que acreditamos em relação a shows e levamos experiências cada vez mais grandiosas para os fãs”, diz.

Turnê Pirata | Espaço Unimed —São Paulo 11/11 | A partir de 120 reais + taxas